Non sarà senz’altro la gara che ricorderanno più a lungo i ragazzi di Masino Motorsport, che archiviano la 56esima Coppa Città di Lucca con una serie di risultati che, gioco forza, non possono soddisfare, seppur la bontà del lavoro svolto in officina sia stata gratificata dall’aver visto tutte le vetture al traguardo, senza il minimo problema, in un rally da sempre duro e selettivo.

La miglior performance è arrivata da Lorenzo Sardelli e Luigi Giovacchini, quarti in un’agguerrita R2B con la Peugeot 208. Il giovane figlio d’arte, portacolori di Eventi Sport Racing e con il fido navigatore lucchese alle note, era al debutto su queste strade, e ha quindi “pagato dazio”, con una divagazione sulla PS1 che non lo ha certamente aiutato. Arrivare a vedere la bandiera a scacchi gli ha comunque regalato soddisfazione, incamerando tanta esperienza in vista dei prossimi impegni.

Gara di apprendistato per Maurizio Corsi, che utilizzava la Renault Clio Williams A7 di Masino Motorsport per la prima volta. Affiancato per l’occasione da Donato Iozzia, l’alfiere di Jolly Racing Team ha disputato una prova regolare, senza andare a cercare eccessi in una gara condizionata dall’incertezza del meteo, portando a casa il sesto posto di classe.

Tornata al volante dopo uno stop di 4 mesi, Rossana Gabrielli ha centrato l’obiettivo di rivedere la pedana di arrivo, chiudendo nono in N3 con la Renault Clio RS. La lady driver versiliese, esponente di Jolly Racing Team, era alla prima collaborazione con la garfagnina Cinzia Maddaleni: il feeling sempre maggiore prova dopo prova ha reso contenta e soddisfatta la campionessa femminile regionale in carica, giunta anche 4° nel confronto “rosa”.

Ha invece vissuto una giornata sofferta Matteo Fichi, di nuovo in abitacolo con Sara Vestrucci alle note. Il giovane pilota della Squadra Corse Città di Pisa ha chiuso decimo nell’affollata N2, al volante della sua Peugeot 106 S16, condizionato dal dover ritrovare la fiducia persa dopo l’incidente al Colline Metallifere, episodio dal quale era fermo. Giungere al traguardo ha comunque certificato che la vettura transalpina è tornata in piena forma.

“I risultati di questo weekend non ci soddisfano, e certamente non rendono giustizia al gran lavoro svolto in officina – le parole di Enrico Masi, titolare di Masino Motorsport – Sapevamo che sarebbe stato un confronto duro in tutte le classi, ma speravamo di trovare maggiori soddisfazioni. Voglio comunque ringraziare tutti i nostri equipaggi per averci scelto e per aver dimostrato la validità delle nostre vetture, tutte al traguardo e senza accusare il minimo problema, una cosa per niente scontata in un rally dalle mille insidie qual è il Lucca. Grazie anche a tutti i ragazzi del team, che hanno gestito la preparazione della gara e l’assistenza in maniera eccellente.”