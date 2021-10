Incas Caffè Tennistavolo Lucca, tre vittorie nel weekend ma perde la formazione di serie B2

Difficile ripetere l’en plein di vittorie della prima giornata dei campionati, ma anche nel secondo weekend di gare per l’Incas Caffè Tennistavolo Lucca le soddisfazioni non sono mancate: delle quattro squadre regionali che sono scese in campo tre hanno concluso i rispettivi incontri con una vittoria (C2, D2/B e D2/C), così come la C1 nazionale; prime sconfitte invece per la B2 nazionale e la D2 del girone A.

La serie B2 nel primo pomeriggio di sabato ha esordito nelle mura casalinghe del Palaincas contro un’agguerrita Tennistavolo Chiavari, tra le favorite per la promozione. Gli atleti genovesi si sono da subito imposti su capitan Vasta (1 punto), Cerquiglini (2 punti) e Della Rosa, portando ad un risultato finale di 5 a 3 per la squadra ospite. In contemporanea anche la C1 nazionale è scesa in campo al Palaincas contro Cascina, e con una bella vittoria di 5-0 (2 punti per Gherardi, 2 punti per Mankowski e 1 punto per Larindi) si mantiene al comando della classifica nel girone I.

Passando ai campionati regionali, la C2 nel girone A si è imposta in casa dell’Usd Apuania Carrara Tennistavolo con un risultato finale di 5-4, grazie a 2 punti di Godio e ad 1 punto di Nottolini, Madrigali e Casini. Anche in D2, nel girone A, si è svolta la sfida tra Apuania Carrara Tennistavolo e Tennistavolo Lucca; questa volta ha avuto la meglio la società carrarese che si è imposta di misura (5-4) contro gli atleti lucchesi Cotrozzi, Baicchi (autore di una tripletta) e Rossi. Nel girone B sempre della D2 Lucca vince 5-1 contro l’Asd Bernini TT Livorno (2 punti per Ricci, 1 punto per Sani, Ciacchini e Tiana) e sempre con una vittoria per 5-1 la terza D2 (girone C) si impone a Cascina contro la Polisportiva Casa Culturale B con 2 punti di Abballe e Cattani e 1 punto di Riccomini.

Turno di riposo per la serie D1 di Niccoletti, Ragghianti e Valenti Radici.

Seguono adesso due fine settimana senza gare; appuntamento quindi al 6/7 novembre per la terza giornata.