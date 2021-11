Sicurezza all’Acquedotto, la Fondazione Crl tende la mano al Rugby Lucca

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al fianco del Rugby Lucca. Questa mattina (5 novembre) il presidente della Fondazione Marcello Bertocchini ed Enrico Alberigi hanno ricevuto il presidente Josè Matteo Fanucchi e il tesoriere Marco Fornai offrendo sostegno e aiuto per la messa in sicurezza dell’impianto.

Il presidente Marcello Bertocchini, che ha mostrato apprezzamento sia per i valori che contraddistinguono lo sport sia per l’associazione, si è detto amareggiato per quanto accaduto pochi giorni fa alle strutture del Rugby Lucca e ha auspicato un miglioramento delle condizioni di sicurezza e manutenzione di tutto lo spazio verde in località Acquedotto.