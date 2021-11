Cinque vittorie su sette gare per il Tt Lucca nel weekend

Dopo due weekend di stop, la ripresa dei campionati sia regionali che nazionali per la società lucchese del tennistavolo si è conclusa con un bilancio tutto sommato positivo: 5 vittorie su 7 gare disputate e tante buone prestazioni dei singoli atleti.

La serie B2 nazionale di capitan Vasta torna a vincere dopo la prima sconfitta stagionale della precedente giornata: a Toirano contro l’Asd Toirano, la squadra lucchese si impone bene sugli avversari, senza cedere nemmeno un punto. Lo scontro termina infatti 5-0 per Lucca con due punti di Della Rosa, un punto di Vasta e due di Gherardi, alla sua prima partita stagionale in tale categoria (per le prime due giornate era stato arruolato in serie C1).

Prima sconfitta invece per l’altra categoria nazionale, la serie C1: contro l’Asd Tt Acsi Pisa, l’Incas caffè non è riuscito ad avere la meglio perdendo 5-3 (un punto per Larindi, due per Mankowski). L’altra sconfitta arriva dal girone B della serie D2, che cede al DLF Viareggio per 5-2 (doppietta di Ciacchini).

Le altre gare si sono tutte concluse con una vittoria per l’Incas Caffè Tt Lucca: la serie C2 si impone 5-2 contro il Tt Acsi Pisa, grazie ad una tripletta di Godio e un punto di Madrigali e Nottolini; anche la D1 incontra il Tt Acsi Pisa e vince 5-1 (due punti per Niccoletti, due punti per Ragghianti, un punto per Mei); nel girone A della serie D2 Lucca vince 5-2 contro Cascina (tripletta di Baicchi e doppietta di Rossi); nel girone C sempre della D2 Lucca vince 5-3 contro l’A.S. Dilettantistica Polisportiva Dlf Pisa (due punti per Marazza e Abballe, un punto per Picchi).

Nel pomeriggio di domenica (7 novembre al Palaincas si è svolto anche il secondo torneo promozionale della stagione, il primo nella palestra della società lucchese, che ha visto la partecipazione di più di 40 atleti suddivisi nelle categorie singolo M/F under 13, singolo M/F under 21 e singolo M/F over 60M e 40F. Ancora una volta il Tt Lucca è stato grande protagonista, con quattro atleti arrivati sul podio: nella categoria under 13 Martini conquista la prima posizione, così come De Lillo nella categoria under 21; sempre nell’under 21 il secondo classificato è Bonino, che conquista anche la terza posizione nel torneo di categoria (primo classificato Trancucci).

Grande è stata la soddisfazione della società per i risultati ottenuti, per le belle prestazioni dei partecipanti e per aver ospitato la manifestazione, alla quale hanno preso parte anche il presidente regionale Pancani e il vicepresidente Gradi.

Ancora complimenti a tutti e appuntamento al prossimo weekend, con anche le serie D3 e la serie C femminile che inizieranno i rispettivi campionati.