Ancora tante vittorie per l’Incas caffè Tennistavolo Lucca in questo quarto weekend di gare, che segna anche l’esordio per due squadre del campionato di serie D3 e delle ragazze nella serie C femminile.

Partendo dalle categorie nazionali, entrambe al Palaincas conquistano due importanti vittorie: la serie B2 si impone 5-1 contro l’A4 Verzuoli Tonoli-Scotta, grazie a due punti di Vasta, due punti di Cerquiglini e un punto di Gherardi; la serie C1 vince bene (5-0) contro l’Asd Il Circolo Prato con due punti di Mankowski e Ringressi e un punto di Larindi.

Nei campionati regionali, nel girone A della serie D2 Lucca supera l’Asd Bernini Tt Livorno per 5-3 (due punti per Baicchi e Barsanti, un punto per Rossi) e nel girone B, sempre della D2, altra vittoria per l’Incas Caffè Tt Lucca contro l’Asd Tt Acsi Pisa (5-1, due punti per Ricci e Ciacchini, un punto per Sani).

Nell’esordio dei campionati di serie D3 il bilancio è di una vittoria e di una sconfitta: la squadra del girone B perde 5-0 contro il Tt Costa Degli Etruschi, mentre nel girone C Lucca si impone con una bella vittoria per 5-1 contro il Ciatt Prato B grazie alle doppiette di Giuntini e Maccagnano accompagnate dal punto di Dell’Orfanello.

Turno di riposo per la D3/A, che rimanda il suo esordio alla prossima giornata. Riposo anche per la serie C2, la serie D1 e la D2/C.

Infine, una vittoria e una sconfitta anche per le ragazze della serie C femminile, che nel primo concentramento vincono bene (5-0) la prima sfida contro l’Asd Tennistavolo Firenze A (due punti per Ramacciotti, un punto per Mori e Barsotti e un punto nel doppio Barsotti-Maccagnano) ma perdono di misura il secondo scontro contro l’Asd Bernini Tt Livorno (3-2).

Seguono adesso due fine settimana senza gare; appuntamento al 4/5 dicembre per la quinta giornata di campionati.