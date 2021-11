Mm Motorsport al Rally Tindari con Marco Pollara

Saranno affidate a Marco Pollara le ambizioni di Mm Motorsport rivolte ai chilometri del Tindari Rally, confronto che – nel fine settimana – vedrà i riflettori puntati sulle strade della provincia di Messina. Il pilota portacolori di Cst Sport, fresco vincitore della Aci Sport Rally Cup Under 25, avrà a disposizione la Skoda Fabia R5 Evo, vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli che il giovane driver condividerà con Daniele Mangiarotti, in un contesto che vedrà lo staff tecnico del team e l’equipaggio alla prima collaborazione in assoluto.

Aspettative da concretizzare su prove speciali interessate da confronti di respiro internazionale, con la giornata di sabato dedicata a verifiche e shakedown e l’indomani – domenica 28 – monopolizzato dall’agonismo che i protagonisti proietteranno su oltre cinquanta chilometri cronometrati. San Piero Patti e Moreri i due tratti che verranno ripetuti per tre volte e che avranno come epilogo l’arrivo previsto a Patti, dalle 18,30.

Un profilo stimolante, quello di Marco Pollara, vincitore nella stagione 2019 del Campionato Italiano Rally Junior e reduce da una stagione che lo ha visto confrontarsi sulle strade del Campionato Italiano Rally e prevalere nel confronto assoluto giovanile nella “finalissima” della Coppa Rally di Zona.