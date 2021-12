Gym Star, altri due ori a “Ginnastica in Festa” di Rimini

Secondo giorno di gara alla Ginnastica in Festa di Rimini dedicato alle categorie del Livello D: Asd Gym Star aggiunge altri 2 sfavillanti ori di specialità ai 2 ori all around della prima giornata.

Ilaria Riccomini, classe 2006, vince meritatamente la specialità fune nelle Junior 3 livello LD con 12,675. Si presentava preparata e combattiva, con il titolo di campionessa regionale di questa categoria conquistato questo ottobre in Toscana.

Ilaria B. invece, classe 2008, ha difeso i colori di Gym Star, grazie alla collaborazione con CiErre Pisa e ha raggiunto il primo posto alla palla grazie ad un importate 12,425. La ginnasta, arrivata alla nazionale come vicecampionessa regionale di questa categoria, si è piazzata nona sulla classifica generale contro 77 junior.

Buono il piazzamento delle ragazze della rappresentativa capannorese open LD. La formazione Gym Star ha totalizzato 59,800, un punteggio che le è valso il nono posto su 43 agguerrite rappresentative. Equilibrata e unita la formazione proposta: Giulia Senia al corpo libero, Ilaria Riccomini a fune e clavette, Luna Cristofani al cerchio, Elisa Cipriani alla palla e Ilaria Diciotti al nastro.

In gara per Gym Star nelle altre categorie individuali anche: Martina Polloni Junior 2 Livello D (18esima su 53 avversarie), Ilaria Diciotti Senior 1 Livello D (22esima su 52a avversarie), Romeo Kinzica Allieve 4 Livello D (23esima su 84 avversarie), Luna Cristofani Senior 1 Livello D (31esima su 52 avversarie), Sofia Polloni Allieve 3 Livello D (41esima su 73 avversarie), Nicole Cabib Junior 2 Livello D (48esima su 53 avversarie), Gloria Fabbrini Junior 1 Livello D (53esima su 77 avversarie)

Nella foto la formazione di rappresentativa, da sinistra: Ilaria Diciotti, Giulia Senia, la tecnica Saralisa Murroni, Ilaria Riccomini, Elisa Cipriani e Luna Cristofani