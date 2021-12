“Ginnastica in festa”, la Gym Star conquista ancora due podi a Rimini

Terza giornata di gara a Ginnastica in festa di Rimini con il livello C della ginnastica ritmica: continuano a brillare le atlete della Gym Star che si piazzano nuovamente sul podio.

L’allieva A2 Giulia Senia, classe 2011, vince l’oro alla palla e si piazza addirittura seconda a conquistare un ambitissimo argento nella classifica all around contro 58 avversarie. Giulia ottiene 10.850 sia a corpo libero che alla palla, con i programmi rinnovati in autunno che le avevano permesso di meritarsi il titolo di campionessa regionale della propria categoria.

La junior Rachele Quarto, classe 2008, spicca alle clavette nelle J1 con 10,600 meritandosi l’argento e raggiunge il 13esimo posto nella classifica all around, piazzamento di tutto rispetto contro 82 avversarie. Rachele si è presentata a Rimini forte dell’argento conquistato in regione con cerchio e clavette per la propria categoria.

Buonissimo il 13esimo posto della formazione di rappresentativa LC che, contro ben 84 squadre, totalizza 53,275 punti, grazie al contributo di Agnese D’Olivo al corpo libero, Martina Francesconi alla fune, Alyssa Beltrami al cerchio e palla, Rachele Quarto alle clavette e Nicole Cabib al nastro.

In gara anche la più giovane delle ginnaste federali della Gym Star, la promettente Agnese D’Olivo che, all’esordio nella nuova categoria LC, non si lascia intimorire dalle 56 avversarie più esperte e decisa si piazza al 18esimo posto grazie a due frizzanti composizioni con corpo libero e cerchio.

Nella foto da sinistra: Agnese D’Olivo, Rachele Quarto, Nicole Cabib, Martina Francesconi e Alyssa Beltrami