Demollari-Benkorichi per il titolo italiano: a Natale al bar Nelli le operazioni di peso

Dopo 60 anni un pugile lucchese torna a disputare per un titolo italiano dei professionisti tra le mura di casa. L’ultima volta è stata l’1 maggio del 1952 quando, sotto la gradinata coperta dello stadio Porta Elisa, Ivano Fontana conquistò il vacante titolo italiano dei pesi medi battendo per ko Gino Campagna della Spezia (soprannominato Calcio di mulo per la sua potenza). Fontana tra alti e bassi difese il titolo pareggiando con Milandri a Milano, arrivando addirittura alla cintura dei mediomassimi battendo Lorenzo Rocci, salvo poi perderla, ma sempre lontano da Lucca.

Paolo Gassani, ultimo professionista della Pugilistica Lucchese in ordine di tempo prima di Marvin Demollari, era comunque un massese verace. Demollari invece è un cittadino lucchese e il 26 dicembre, sul ring allestito al Palatagliate dall’organizzazione del Buccioni Boxing Team di Roma, lotterà per l’ardua conquista del titolo vacante dei pesi leggeri contro Fathé Benkorichi, della palestra Ottavio Tazzi di Milano.

Benkoricki, soprannominato the Style, vanta il buon record di 10 vittorie, di cui 2 prima del limite, 1 sconfitta ai punti maturata all’estero ed 1 pari. Nella classifica italiana pound for pound si trova in quattordicesima posizione. Marvin Demollari ha invece dalla sua 9 vittorie e 2 sconfitte di misura contro avversari del calibro di Nicola Henchiri e Charlie Metkepoyon. Il match sulla distanza delle dieci riprese da tre minuti si preannuncia dunque equilibrato e difficilmente pronosticabile. Da un lato un pugile tecnico come Benkorichi, dall’altro un fighter come Demollari che fa del pressing continuo il suo punto di forza.

Questo sabato (25 dicembre) alle 17, sarà possibile assistere al primo faccia a faccia tra i due, che si incontreranno al caffè bar Nelli per le operazioni di peso. Ci sarà quindi l’opportunità di vedere assieme i due aspiranti al titolo prima che si incontrino nuovamente per la resa dei conti sul quadrato del Palatagliate.

Il loro incontro, di importanza storica per il movimento pugilistico lucchese, non sarà però l’unico spettacolo a cui si potrà assistere domenica 26. Nel sottoclou, che inizierà alle 17, si disputeranno infatti altri 9 incontri di pugilato olimpionico, di cui quattro della Pugilistica Lucchese. In particolare saliranno sul ring Lekhal Achraf, youth 69kg, contro Al Hassan Asbayaa (Boxe Academy Sassuolo); Matteo Di Santoro, élite 2a serie 69kg, impegnato nel derby provinciale contro Giordano Pighini (Boxe Stiava); il rientrante Lorenzo Frugoli, 75kg youth, che sfiderà El Haid Hamza (Boxe Campogalliano Modena); ed infine Alessandro Gatti, élite 1a serie 64kg, che affronta il pugile di Como Jamal Sliman (Suat Boxe). Proprio Gatti starebbe vagliando l’ipotesi di seguire Demollari nel mondo del professionismo nel corso del 2022. Gli altri pugili che animeranno la serata arriveranno da La Spezia, Firenze, Bologna, Genova e Torino.

La prevendita dei biglietti, anche a causa delle limitazioni sull’attuale capienza del palazzetto, sta procedendo spedita nei punti convenzionati: il caffè Nelli, il bar Catelli a San Vito e la palestra della Pugilistica Lucchese all’Isi Pertini. Dal seguito di Benkorichi sono inoltre pervenute cento richieste per la tribuna, ragion per cui si prevede il tutto esaurito.