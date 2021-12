Tennistavolo Forte dei Marmi, esulta la squadra di D2. Doppio ko nel derby con Lucca

Tutte in campo le formazioni dei fortemarmini. In casa aprono la settimana, nella giornata di sabato (18 dicembre) la C2 e la D1, entrambe impegnate con le formazioni dell’Incas Caffè TT Lucca.

In C2 gli azzurri del Forte escono sconfitti per 5 a 2 ad opera dei lucchesi che ora sono secondi in classifica. A poco servono le vittorie di Alessandro Romano e Stefano Simi contro Paolo Casini. Spiccano le tre sconfitte dei padroni di casa per 3 a 2, due ad opera di Alessandro Romano e una di Gianalberto Posenato, che in caso contrario avrebbero potuto invertire le sorti dell’incontro. Sotto i colpi del numero uno dei lucchesi, Lorenzo Godio, cadono gli atleti del Forte al termine di incontri tiratissimi, dal punto di vista del punteggio e Simone Madrigali del Tt Lucca chiude con due vittorie su due aggiudicandosi la vittoria.

In D1 gli ospiti lucchesi, vincitori per 5 a 4 ed adesso saldamente primi in classifica a pieni punti, si aspettavano un incontro meno sofferto invece il match è terminato dopo oltre 5 ore. Apre la partita, aggiudicandosi l’incontro per 3 a 1, il capitano della squadra di casa Antonio Scarpellino contro Maurizio Picchi, chiamato in campo a sostituire momentaneamente Davide Valenti Radici detto il Conte, numero uno rimasto in panchina fino allo scontro decisivo. Poi con un colpo di coda, gli ospiti si aggiudicano i tre incontri successivi: Guido Niccoletti, dopo essersi ritrovato sotto per 2 a 0, tira fuori la grinta e ribalta le sorti dell’incontro imponendosi per 3 a 2 su Antonio Scarpellino e 3 a 1 su Giuseppe Donnarumma. Il terzo incontro se lo aggiudica Tommaso Ragghianti per 3 a 2 ma deve lottare non poco contro Michele Marcucci, avversario molto scomodo, un giocatore difensivo ma pronto a sfruttare ogni piccolo errore dell’avversario e schiacciare forte la palla sul tavolo blu. L’incontro prosegue equilibrato, con una vittoria molto sofferta di Michele Marcucci per 3 a 2 su Maurizio Picchi e un’ottima prestazione di Giuseppe Donnarumma che si impone per 3 a 0 su Tommaso Ragghianti riportando il risultato della gara fra Forte e Lucca in parità 3 a 3. Si prosegue con la vittoria, anche questa tirata sul 3 a 2, del trascinatore degli ospiti, Guido Niccoletti su Michele Marcucci, a segno per la terza volta. I padroni di casa riagguantano il pareggio con Antonio Scarpellino anche lui vincente 3 a 0 su Tommaso Ragghianti e siamo sul 4 a 4. A questo punto la gara si decide al nono match dove la squadra ospite mette in campo dalla panchina Davide Valenti Radici, il quale con un secco 3 a 0 chiude le sorti dell’incontro imponendosi su Giuseppe Donnarumma. Risultato finale 5 a 4 per la formazione ospite dell’Incas Caffè Tennis Tavolo Lucca.

Il sabato sportivo prosegue in serata con la D2, impegnata nella trasferta di Livorno, incontro che si presenta in salita per l’indisponibilità del capitano Enrico Foffa e del numero uno Giovanni Perino. Rimpiazzati da Alessandro Palla e dal giovane Gabriele Pellegrini. Parte con una sconfitta la gara dei Fortemarmini ad opera del veterano Francesco Viterbo. Tocca proprio al giovane Gabriele Pellegrini, chiamato in campo come riserva in un campionato di serie superiore, che mostra comunque volontà e carattere utili per il suo futuro pongistico. È poi la volta di Angelo Stagi, il vero trascinatore del Forte dei Marmi, autore di una tripletta ai danni di Michele Parenti 3 a 2, Francesco Viterbo 3 a 0 e Paolo Andreani 3 a 0. Le due vittorie che completano il quadro della vittoria sono ad opera di Alessandro Palla al suo ottimo esordio di quest’anno che si impone per 3 a 0 su Michele Parenti e Francesco Viterbo. Punteggio finale 5 a 2 per i fortemarmini che si riportano in una posizione di classifica tranquilla.

La settimana si conclude domenica mattina (19 dicembre) con la squadra D3 impegnata nella difficile trasferta di Viareggio in uno scontro al vertice della classifica. Vince per 5 a 3 il Viareggio. Il primo incontro se lo aggiudica Guido Gianni del Forte dei Marmi per 3 a 0 su Riccardo Lubrano, poi è la volta all’esordio di quest’anno per Marcello Leonardi, rimasto troppo a lungo fermo dalle competizioni ufficiali, che subisce due sconfitte, una ad opera di Jacopo La Fragola per 3 a 1 e l’altra per 3 a 2 da Emiro Albiani in ottima forma. Buona la prestazione d’esordio di Roberto Malcotti con due vittorie per 3 a 0 su Emiro Albiani e Riccardo Lubrano, una sconfitta anche per lui per 3 a 0 con Jacopo La Fragola, la punta di diamante del Viareggio, a segno tre volte.

Il campionato riprenderà a metà gennaio dopo le festività.