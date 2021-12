Torna la corsa ‘Ricordando Marco Pantani’: organizza il Pedale Lucchese Poli

Ritorna la 17esima edizione della Ricordando Marco Pantani la gara amatoriale che vuole ricordare il grande campione scomparso in circostanze tragiche.

Dopo un anno di stop per i vari motivi legati alla pandemia la corsa, che per alcuni anni era stata organizzata dall’Uisp, sarà sotto l’egida della Federazione ciclistica Italiana e sarà organizzata dal Pedale Lucchese Poli il 12 febbraio e sarà anche valida per il trofeo Angelo Impianti.

La partenza da viale Luporini e dopo una cinquantina di chilometri in pianura si scalerà il monte Quiesa e si giungerà ai 354 metri di Chiatri Puccini al ristorante Prato Verde sarà posto l’arrivo.