Una targa dal Comune per il maestro di brazilian jiu Jitsu Alberto Remedi

Nella giornata di ieri (3 febbraio) il noto maestro di brazilian jiu Jitsu Alberto Remedi, unica cintura nera di Viareggio e pioniere delle Mma, ha ricevuto grazie all’assessore allo sport Rodolfo Salemi una targa per meriti sportivi.

Il viareggino si è distinto per gli ottimi risultati con molti ori sia in categoria sia assoluti senza limiti di peso e per la promozione e la divulgazione delle Mma e del brazilian jiu jtsu tramite la sua accademia Mma Shuriken – Mat Side del maestro Bernardo Serrini, cercando di dare alle nuove generazioni regole e disciplina con l’intento non solo di formare dei lottatori ma delle persone migliori .

Un impegno costante da ormai 15 anni attraverso l’accademia con filiali a Viareggio, Lucca, Carrara e Montecatini.