La Raffaello Motto Viareggio ingaggia la campionessa russa Darija Sergaeva per la A1

Darija Sergaeva, la campionessa russa ingaggiata dalla Raffaello Motto per la serie A1 a squadre di ginnastica ritmica al via il 19 febbraio, è giunta da pochi giorni a Viareggio per completare le pratiche di tesseramento.

Nata nel dicembre 2004 a Nižnij Novgorov, ha vinto due medaglie d’oro (una al nastro, l’altra nella gara a team) ai mondiali junior di Mosca del 2019 e attualmente fa parte della nazionale russa. Con l’innesto in squadra di Sergaeva la società viareggina – guidata da Donatella Lazzeri (responsabile tecnica) e Francesca Cupisti e composta anche da Juna Campomagnani, Arianna Musetti, Chiara Puosi, Sofia Sicignano e Linda Viani – punta a disputare un campionato di alto profilo, mettendo nel mirino la qualificazione alla Final Six.

Sofia Ponticelli prenderà invece parte alla A2, in prestito. Vittoria Pratelli, Isabel Puccinelli, Alessia Cuorvo, Olga Lucchesi, Benedetta Barsotti e Martina Bonuccelli compongono la squadra della serie B, mentre quella della serie C è rappresentata dal settore giovanile della Motto (Picchi, Lena e Pannacci).

Lazzeri rivolge “un grazie riconoscente al presidente Alessandro Palagi e al consiglio direttivo del Cgc, sempre disponibile a aiutare dal punto di vista della logistica la Motto”, che si allena al PalaBarsacchi.