Dopo lo stop forzato delle competizioni sportive sono finalmente ripresi i campionati, sia a livello nazionale che regionale; buona ripartenza per l’Incas Caffè tennistavolo Lucca, con sei vittorie su 9 gare disputate.

Per le due serie nazionali, entrambe in scena al Palaincas, bilancio di una vittoria ed una sconfitta: la serie B2 supera facilmente l’Asd Toirano con una netta vittoria (5-0 per la squadra lucchese, con due punti di Vasta e Gherardi e un punto di Della Rosa), mentre la serie C1 non riesce ad avere la meglio e cede 3-5 contro l’Asd Tt Acsi Pisa.

Passando alle serie regionali, la C2 riparte con una bella vittoria contro la squadra del Tennis Tavolo Acsi Pisa; senza cedere nemmeno un set, Casini e Madrigali segnano due punti, Godio un punto. In serie D1 invece per l’Incas Caffè arriva la prima sconfitta, di misura, della stagione: 4-5 il risultato finale, in uno scontro molto combattuto dove la compagine lucchese per poco non riesce ad imporsi sulla squadra avversaria dell’Asd Tt Acsi Pisa.

In serie D2, la squadra del girone A supera senza troppa fatica la Pol. Dil. Pulcini Tt A, vincendo 5-1 grazie ad una doppietta di Mattioli e Baicchi e ad un punto di Rossi. Per la D2B invece sconfitta casalinga contro il Dlf Viareggio (3-5 il risultato finale, con tripletta di Ciacchini). Infine, sempre in serie D2, la squadra del girone C conquista un’importante vittoria dopo una sfida particolarmente sofferta e combattuta contro l’As Dilettantistica Polisportiva Dlf Pisa; 5-4 il risultato finale, che vale ancora il primato in classifica per la squadra rossonera dell’Incas Caffè.

In serie D3, due vittorie su due gare disputate: nel girone B l’Incas Caffè supera 5-3 l’Asd Valdera Tennistavolo (tre punti per Simi, due punti per Valbuena); nel girone C l’Incas Caffè supera 5-1 l’Aics Sestese (due punti per Raffaelli, due punti per Maccagnano, un punto per Dell’Orfanello). Partita rimandata per la squadra del girone A della D3.

Appuntamento tra due weekend per il proseguo dei campionati.