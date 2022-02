Ritmica Girasole, ottimi risultati nel tour de force fra Rosignano e Piombino

Doppio impegno e pedane in contemporanea per la ginnastica ritmica in toscana. Sabato (19 febbraio) e domenica, la Ritmica Girasole era in gara a Rosignano Solvay per la prima prova del campionato regionale LD-LE, e a Piombino per la prima prova del campionato regionale Uisp prima e seconda categoria.

Per ginnaste, tecniche e famiglie del team Ritmica Girasole, iscritte ad ambedue le federazioni, queste gare sono un vero tour de force, però sono un importante banco di prova, per testare ginnaste ed esercizi, in vista dei prossimi impegni nazionali. Una prova pedana importante, per queste giovani ginnaste, dove verificare i frutti dell’impegno messo in questi mesi di allenamento in palestra.

In Uisp a Piombino, le giovanissime esordienti si mettono subito in evidenza: Ginevra Giorgetti e Aurora Morganti, classe 2013, entrano con grinta e convinzione in pedana alla loro prima gara individuale, regalando alle insegnanti fin da subito grandi soddisfazioni. Ginevra vince alla palla e ottiene la medaglia d’argento al corpo libero in prima categoria esordienti, mentre la compagna di squadra Aurora conquista la medaglia di bronzo sempre al corpo libero. Ottimo anche l’esordio di Viktoria Bazhenova, classe 2012, che conquista la medaglia d’argento all-around e l’oro al nastro in seconda categoria.

Nella prima categoria junior, exploit di Valeria Pacini, che conquista il primo posto al nastro e un secondo alla palla, con due esercizi premiati per eleganza e precisione. Beatrice Barbara D’Angelo, nella stessa categoria, a causa di alcuni errori dovuti all’emozione si deve accontentare del quarto posto alla fune.

Nella prima categoria allieve spicca Sofia Braconi, che al cerchio si aggiudica la medaglia di bronzo con un ottimo esercizio. Quarte classificate le compagne di squadra Angelica Albano e Elisa Tucci, rispettivamente alla fune e al corpo libero, con punteggi vicinissimi al podio che fanno ben sperare per la seconda prova. Vittoria Cristiano Cianci infine si classifica all’undicesimo posto al corpo libero.

In Fgi a Rosignano nella categoria LeE A4 sbanca Sonia Galli, che trova la giornata giusta in tutti e tre gli esercizi clavette, nastro e cerchio e vince meritatamente la gara di giornata. Sempre una conferma la veterana Rebecca Del Freo, che nella categoria Le S3 si aggiudica la medaglia d’argento sulla somma di fune, clavette e nastro. Nella categoria Ld S1, Sara Bagneschi espressiva ed energica come sempre sale sul terzo gradino del podio, seguita a ruota dalle compagne Eva Cassettari, quarta classificata, e Rachele Giorgetti, quinta classificata. Nella categoria Ld A3, si classifica quarta Linda Del Debbio, ad un passo dal podio a causa di alcuni errori che hanno compromesso il risultato.