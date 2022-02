Fanini: “Amore e Vita sta con l’Ucraina, no alla guerra”

Conflitto in Ucraina, parla Cristian Fanini che negli anni ha lavorato a stretto contatto con la federazione di ciclismo Ucraina e rilanciato tanti atleti ucraini come Yurii Metlushenko.

“In questi ultimi 14 anni io e la mia squadra siamo stati molto vicini e legati all’Ucraina in un modo molto speciale. Più di 30 atleti ucraini, oltre a vari membri del nostro staff, si sono uniti al Team A&V in questi anni con orgoglio e successo. Persone che sono nate letteralmente pronte per qualsiasi circostanza. Persone con un’anima straordinaria ed un’incredibile forza di volontà e determinazione. Li ho tutti nel mio cuore ora, uno ad uno, attraverso i ricordi delle tante vittorie (come non ricordare quelle splendide di Yurii Metluschenko e di Volodymyr Starchyk che sono parte della storia della nostra formazione), e soprattutto grazie alla profonda amicizia che ci lega. Li sosterrò sempre e li aiuterò soprattutto in questi momenti drammatici e tristissimi per il loro Paese, a cui va tutta la nostra solidarietà”.

“La guerra è semplicemente qualcosa che non posso accettare – prosegue -, soprattutto oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato ultimamente. Amore e Vita è nata proprio con l’intento di essere anche un messaggio di no alla guerra, quindi vedere ciò che purtroppo sta accadendo ci lascia indignati e sconvolti. Posso solo esprimere tutto il mio dissenso e abbracciare virtualmente i miei cari fratelli ucraini. Quindi forza Ucraina, rimani forte e non mollare!”.