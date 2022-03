Lucchesi-Ghilardi al via al Ciocco sulla Peugeot 208

Una nuova ed entusiasmante stagione attende Christopher Lucchesi Jr. dopo i successi della passata stagione con la Peugeot 208 Rally4 Gf Racing e con mamma Titti Ghilardi alle note, tra qualche giorno per lui inizierà la prima stagione nel massimo campionato nazionale al volante di una vettura da assoluto.

Lucchesi Jr. sarà infatti al via del Ciar, il campionato italiano assoluto rally sempre con i colori di Hp Sport al volante della Skoda Fabia Evo 2 della Gf Racing con il supporto della Michelin e con Titti Ghilardi a leggere le note. La gara lucchese vedrà al via i migliori i top driver d’Italia e per Lucchesi Jr. sarà un ottimo raffronto per valutare il livello delle sue prestazioni. La 45esima edizione del rally Il Ciocco e Valle del Serchio che, dal 3 al 5 marzo prossimi, inaugura la stagione del campionato italiano assoluto Rally Sparco 2022, nuova denominazione della massima serie tricolore, tutto su asfalto. Con un percorso di prove speciali fino a 120 km totali, una possibilità che gli organizzatori della gara toscana hanno sfruttato in pieno, la gara riserva delle belle sorprese, come la prova di Puglianella, che torna nel tracciato dopo oltre quindici anni, o come la spettacolare Power Stage Sassorosso, che andrà in diretta televisiva e che è la parte finale della mitica piesse Massa-Sassorosso.

Il programma de Il Ciocco 2022 prevede come già detto 120 chilometri cronometrati, suddivisi in 12 prove speciali nelle due tappe. Le prime tre prove speciali in programma nel pomeriggio di venerdì 4 marzo, con la prima tappa che prenderà il via alle 14,15 da Il Ciocco Pattinaggio, con arrivo previsto alle 19,15 a Il Ciocco Parking 2. Tra queste le tre speciali: Sassorosso, Puglianella e Careggine 1, il tratto finale di Massa-Sassorosso sarà invece la Power Stage televisiva che si disputerà, evento inedito per il rally Il Ciocco degli ultimi anni, su un percorso esterno alla Tenuta Il Ciocco.

La seconda tappa scatterà sabato 5 marzo alle 8,30, con arrivo alle 17, in scena sempre all’interno della tenuta Il Ciocco, tre prove speciali da ripetersi due volte: Massa-Sassorosso, Careggine, Renaio e una, Il Ciocco, da replicare tre volte. Mentre nella prima mattinata di venerdì 4 marzo sono previste le verifiche tecniche e punzonature per tutti gli altri iscritti, mentre dalle 8 alle 12,30 previsto lo shakedown sul tracciato Gallicano-Molazzana, attività che precede di poco la partenza del rally.