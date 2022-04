Cinque titoli per la Ritmica Girasole ai regionali Uisp

Con la seconda prova del campionato regionale Uisp svoltasi sabato 2 e ieri (3 aprile) al PalaBitossi di Montelupo Fiorentino, si è conclusa la fase regionale categorie agonistiche e sono stati assegnati assegnati i vari titoli di campionessa toscana Uisp 2022.

Il team Ritmica Girasole, con le sue agoniste, ha conquistato ben 5 titoli.

Nella terza categoria senior Giulia Morini, alla sua prima gara dell’anno, convince e con uno splendido esercizio al cerchio, vince nella classifica di giornata e si laurea campionessa regionale , primeggiando su ben 20 ginnaste.

Nella stessa categoria, buona la prova di giornata per Sara Bagneschi, che vince il nastro e conquista una medaglia d’argento alla palla. Nella classifica regionale è argento su entrambi gli attrezzi eseguiti. Eva Cassettari, sempre in terza categoria senior, non centra il podio nella classifica di giornata, ma grazie al nastro, eseguito in maniera impeccabile alla prima prova, si guadagna il primo posto nella classifica regionale ed è Campionessa Toscana, scavalcando per pochi decimi la compagna Bagneschi. Buona anche la prova per Rachele Giorgetti che si qualifica per le fasi finali, classificandosi dodicesima al cerchio e tredicesima alle clavette.

Nella 3 categoria élite Senior, la veterana Rebecca Del Freo fa l’en plein: esegue in maniera impeccabile i suoi tre esercizi, nastro, fune e clavette, ed è medaglia d’oro a tutti e tre nella classifica di giornata. Ma non finisce qui: Rebecca cala il tris ed è campionessa regionale agli attrezzi fune, clavette e nastro, un grande risultato ed un meritato premio per una ginnasta innamorata della ginnastica ritmica. Nella stessa categoria l’altra veterana Ludovica Fazzi, reduce da un anno non facile a causa di numerosi infortuni, entra in pedana a testa alta ed esegue un ottimo esercizio alla palla aggiudicandosi la medaglia d’argento in giornata, mentre nella classifica regionale è bronzo in una gara di altissimo livello.

Gaia Nigido, alle sue prime esperienze, si fa subito notare per le altissime difficoltà presentate nell’esercizio al corpo libero ed in terza categoria élite esordienti è medaglia di bronzo. Buono anche l’esercizio alla fune, dove ottiene il bronzo, e al cerchio, dove ottiene il quarto posto. Doppio bronzo per Gaia in classifica regionale, al corpo libero ed alla fune.

Sonia Galli i quarta categoria allieve, in una giornata sfortunata, sulla somma di cerchio, clavette e nastro si classifica al quinto posto, sicuramente stretto visti i notevoli miglioramenti ottenuti da questa ginnasta durante l’ultimo anno.

Per la Società già fervono le iscrizioni alla fase nazionale, che si terrà in Umbria, dal 26 maggio al 5 giugno prossimo: per le ginnaste, un appuntamento da preparare con impegno, dove in palio c’è il titolo nazionale Uisp.

Nella stessa giornata Victoria Bazhenova si è ben comportata nella gara federale Lc svoltasi a S.Maria a Monte, classificandosi al settimo posto in classifica regionale, ed ottenendo il miglior punteggio al nastro.