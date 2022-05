Pallanuoto Lucca, striscia di vittorie per l’under 12

En plein per gli Under12 della Pallanuoto Lucca che vincono tutte le partite della giornata al loro debutto in campionato. Nonostante la pochissima esperienza i piccoli sono riusciti a giocare una buonissima pallanuoto, schierandosi sempre in maniera ordinata. Ogni componente della squadra è andato a segno almeno una volta, fatto che denota la compattezza della compagine.

Cnl – Pontassieve: 8-5

Cnl – Dream Sport A: 17-1

Cnl – Dream Sport B: 8-4

Brutta prestazione per la prima squadra che non riesce mai ad entrare veramente in partita e perde 8 a 3 contro l’Azzurra Prato. Unico acuto la prestazione di Tripodi, subentrato in porta a Viti nel terzo tempo.

Reti di De Filippis (2) e Cavallucci (1).