Motorsport, ok Ceccato al rally Valli Ossolane

È un fine settimana dai due volti, quello appena archiviato da Mm Motorsport. Il team lucchese ha confermato il trend espresso nella prima parte della stagione sportiva accompagnando Vittorio Ceccato in un impegno – il Rally Valli Ossolane – rivolto all’ottimizzazione del feeling con la Skoda Fabia Rally2 Evo in vista del Rally degli Abeti, appuntamento di Coppa Rally di Zona 6, contesto che il pilota veneto ha posto come obiettivo. Per il driver, affiancato per l’occasione da Emanuele Dinelli, le prove speciali della provincia di Verbania sono state valida occasione per acquisire ulteriore conoscenza della vettura “gommata” Pirelli ed effettuare varie regolazioni di setup in concerto con i tecnici del team. Accorgimenti che hanno garantito a Vittorio Ceccato la pedana d’arrivo di un confronto caratterizzato da instabilità meteo.

Due uscite di strada hanno invece negato ad Mm Motorsport i festeggiamenti conclusivi del Rally Cotes des Nacres – Costa Serena, contesto valido per la Coppa di Francia e Trophèe Corse che ha visto al “via” Francois Cervetti, all’esordio sulla Skoda Fabia R5 condivisa con Julien Bonifet e Baptiste Ghipponi, pilota affiancato da Elina Susina nella prima apparizione agonistica della carriera, contraddistinta dalle linee della Peugeot 208 Rally4. Grande, il rammarico espresso a seguito delle sfortunate evoluzioni che hanno precluso a Francois Cervetti di alimentare le ambizioni legate alla terza posizione assoluta provvisoria ed a Baptiste Ghipponi di concretizzare la bontà dell’approccio con la vettura francese “turbo” a trazione anteriore.