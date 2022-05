Ottimo risultato per la Oreste Puliti di Lucca con Niccolò Panconi che conquista il terzo posto nella coppa Italia Giovani categoria Under 20.

Nella gara svoltasi dal 28 aprile all’1 maggio a Centro Rovigo Fiere, venivano staccati gli ultimi pass disponibili per i campionati Italiani Under 17 e Under 20 che si svolgeranno a Catania a fine maggio. Risultato raggiunto per Panconi Niccolò che si è qualificato terzo nella categoria sciabola Under 20.

Foto 3 di 7













Erano più di 100 gli atleti presenti a questa competizione, e Panconi dopo aver disputato una ottima gara si è fermato in semifinale contro l’atleta di Ariccia Francesco Pagano che poi ha vinto la gara salendo sul podio più alto.

Della Oreste Puliti erano inoltre presenti alla competizione gli sciabolatori Andrea Garofalo che si è fermato al 27esimo posto negli Under 20, e nella categoria Under 17 Daniele Sensi e Giacomo Gnech qualificati rispettivamente 31esimo e 32esimo e, nella gara femminile Loredana Rodilosso, che si è fermata al 17esimo posto.

Panconi Niccolò parteciperà insieme a Lidia Radoi, già precedentemente qualificata nella categoria Under 17 femminile, al campionato Italiano di categoria che si svolgerà a Catania dal 26 al 29 maggio

Maggio e giugno saranno due mesi importanti per i ragazzi del maestro Radoi, in quanto oltre alle finali di Catania, verranno assegnati i titoli nazionali della categoria under 14 a Riccione, e i titoli per la categoria Assoluti a Courmayeur.