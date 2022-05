Rally Valdinievole, bene Motorsport

Ha assecondato le aspettative espresse alla vigilia, il Rally Valdinievole e Montalbano affrontato da Mm Motorsport. Il team lucchese ha archiviato l’appuntamento dal format Rally Day – svoltosi in provincia di Pistoia – condividendo con i suoi due equipaggi iscritti alla gara il passaggio sulla pedana d’arrivo. L’ennesima conferma in termini di affidabilità per la squadra di Porcari, chiamata a supporto della partecipazione di Pierluigi Della Maggiora, su Peugeot 208 Rally4 e di Giuseppe Perna, tornato al volante della Peugeot 208 R2B. Un contesto articolato su trentasei chilometri cronometrati che ha chiamato alla partenza cento equipaggi, garantendo all’aspetto agonistico un ampio respiro.

Esordio soddisfacente, al volante della Peugeot 208 Rally4 equipaggiata con pneumatici Pirelli, per Pierluigi Della Maggiora. Il pilota lucchese ha colto l’occasione proposta dal confronto per saggiare le caratteristiche della “turbocompressa” a trazione anteriore, vedendone accrescere sensibilmente il feeling. Una prestazione, quella del driver affiancato dall’esperto copilota Sauro Farnocchia, condizionata nelle sue fasi iniziali da una difficoltà di interpretazione già preventivata, legata al ritorno su una vettura a due ruote motrici dopo un anno e mezzo che lo ha visto al volante di esemplari a trazione integrali. Particolari che non hanno negato a Pierluigi Della Maggiora la conquista della “top ten” di categoria, in settima posizione di Rally4.

Ritorno sul sedile sinistro della Peugeot 208 R2B – dopo sette mesi di inattività – per Giuseppe Perna, nono in una classifica di categoria che ha visto la vettura “aspirata” al cospetto dei più prestazionali esemplari turbo. Affiancato da Alessio Magnani, il pilota versiliese è riuscito a prevalere nel confronto che ha interessato la versione “R2”, concludendo in nona piazza su chilometri affrontati con pneumatici Pirelli.