Targa Florio, gara sofferta per Lucchesi Jr. con Titti Ghilardi alle note

Una gara sofferta e imprevedibile che non ha smentito la leggenda de’ A Cursa, la gara automobilistica più antica del mondo.

L’edizione 2022 della Targa Florio vedeva impegnato con i colori di Hp Sport il giovane Lucchesi Jr. con la Skoda Fabia Evo2 con Titti Ghilardi sul sedile di destra a leggere le note. Il giovane driver di Bagni di Lucca non si è espresso al massimo in una gara condizionata dalla pioggia e dai fondi impegnativi e scivolosi delle strade siciliane.

Una gara tutta in salita per Lucchesi Jr. che ha concluso la gara siciliana con il 12esimo posto assoluto, un risultato positivo in termini di esperienza ma che non rispecchia in pieno il valore e i livelli sin qui dimostrati dal giovane pilota di Bagni di Lucca, seppure in una gara condizionata dal maltempo. Una situazione quella metereologica che, come spesso capita rende anche ardua la scelta degli assetti e quindi di un set-up ottimale e che inevitabilmente si riflette anche sulle sensazioni di guida e sul risultato finale. L’asfalto particolarmente scivoloso delle prove della Targa Florio, hanno infatti reso ancor più complicata la situazione, al cospetto di avversari di qualità. Ora, al di là della posizione finale di classifica va comunque riposta fiducia a Lucchesi jr. nel proseguo del campionato, anche in considerazione del fatto, che il prossimo impegno, il rally di Alba (Cuneo) in programma a fine giugno, una gara per la prima volta inserita nel Ciar, tutta da scoprire per i protagonisti della serie.

Classifica 106° Targa Florio: 1) De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia 2 Evo); 2) Crugnola-Ometto (Citroen C3); a 4.2; 3) Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia 2 Evo) a 7.7; 4) Basso-Granai (Hyundai I20 N) a 28.0; 5) Albertini-Fappani (Skoda Fabia 2 Evo) a 42.4; 6) Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia 2 Evo) a 48.3; 7) Profeta-Merendino (Skoda Fabia 2 Evo) a 1’13.3; 8) Ciuffi-Gonella (Skoda Fabia 2 Evo) a 1’16.1; 9) Riolo-Marin (Volkswagen Polo GTI) a 1’16.1; 10) Michelini-Perna (Volkswagen Polo GTI) a 1’51.3; 10) Miele-Mori (Skoda Fabia 2 Evo) a 2’23.5; 12) Lucchesi Jr. -Ghilardi (Skoda Fabia 2 Evo) a 2’33.7.