Alla palestra dell’Isi Pertini della Pugilistica Lucchese domenica scorsa (15 maggio) è andata in scena la terza prova del campionato toscano giovanile di pugilato a cui hanno partecipato circa 60 atleti in rappresentanza della Boxe Nicchi Arezzo, Centro Sport Combattimento Firenze, Rady Boxe Firenzuola, Pugilistica Pratese, Pugilistica Carrarese, Spes Fortitude Livorno, Accademia Pugilistica Livornese, Boxe Valdisieve e Pugilistica Lucchese. ù

Il pugilato giovanile è suddiviso in quattro categorie individuate ad ogni stagione con l’anno di nascita. Nei cuccioli (2017/2016/2015) ha prevalso Edjon Franja della Pugilistica Lucchese che è molto forte nel salto della corda, nel circuito a tempo, ma deve migliorare al sacco. Secondo Mattia Cadeddu (Pug. Carrarese), terzo Cristian Sportiello (Spes Fortitude), quarto Francesco Polichetti della Pugilistica Lucchese.

Foto 2 di 2



Nei cangurini (2014/2013) la coppia Sebastian Poggiali e Stella Bayram (Centro sport combattimento) di una spanna supera la coppia mista Kuci Justin (Lucchese) Alessio Capobianco ed è prima, terza coppia Capobianco con Flavio Rocchiccioli (Spes Fortitude). Presente anche la coppia Alessandro Tola e Kevin Lo Bono della Pugilistica Lucchese.

La categoria dei canguri (2012/ 2011) prevede la prova del ring e la corsa piana sui 25 metri: vittoria per Samuele Boschi e Mattia Marchetti (Pug. Carrarese), secondo posto per Zeno Bianchi ed Andrea Sgueo (Pugilistica Lucchese) mentre terzi sono Michele Pintus (Rady Boxe) e Lo Sasso Leon (Pugilistica Lucchese). A seguire la coppia Thomas Mei e Matteo De Rosa (Pugilistica Lucchese).

Gli allievi (2010/2009) svolgono sempre lavoro di sparring sul ring e corsa piana 25 metri: la vittoria alla collaudata coppia Raul Fortunato e David Lorandi (Spes Fortitude Livorno). Seconda piazza per Leonardo Pelagatti e Luca Bargagna (Accademia Pugilistica Livornese), terza sempre per Accademia Pugilistica Livornese con un’altra coppia: Edoardo Pezzin e Tommaso Torromino. Quarto posto per i promettenti Federico Polichetti e Matteo Porcu (Pugilistica Lucchese).

Prossimo appuntamento per il criterium itinerante del pugilato giovanile in Toscana il 22 maggio a Firenzuola nell’alto Mugello.