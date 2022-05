Due titoli italiani per la Ginnastica Motto tra le Allieve Gold

Doppio titolo italiano per la Raffaello Motto, che si conferma ai vertici nazionali della ginnastica ritmica non solo con la prima squadra (seconda nella serie A1) ma anche con le formazioni del settore giovanile: a Sarnano (Macerata) la società viareggina si è laureata campione d’Italia tra le Allieve Gold 3 per la sesta volta con Melissa Musacci, Camilla Musacci e Emily Puccinelli, che hanno ottenuto complessivamente 66.850 punti, precedendo Ginnastica Virtus e Ritmica Aurea.

Successo della Motto anche tra le Gold 2 (secondo titolo della sua storia nella categoria) con Francesca Corti, Eva Chironi, Sveva Rafanelli e Siria Pastacaldi, capaci di ribaltare l’esito della prova di qualificazione che le aveva viste chiudere al secondo posto. “Ottenere due titoli su tre gare non avviene per caso. Se le ginnaste riescono a portare in pedana le idee dello staff tecnico e trasmettere al tempo stesso la propria sensibilità musicale significa che alla base c’è una intesa totale, che fa la differenza. Ringraziamo il Centro Giovani Calciatori perché ha creduto fortemente in noi. Prendendosi cura quotidianamente del PalaBarsacchi ci permette di ottenere grandi successi come questi”, spiega la direttrice tecnica Donatella Lazzeri.