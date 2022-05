Tricolori juniores di karate: la lucchese Mugnani si classifica settima

Ieri (22 maggio) si sono disputate ad Ostia le fasi finali dei campionati italiani della categoria Juniores di Karate.

Nella specialità kata (forme) hanno gareggiato tre atlete del Centro arti marziali Lucca, le quali hanno combattuto per il titolo contro ben settantanove atlete provenienti da tutta la penisola.

Nelle fasi di qualificazione si è vista primeggiare l’atleta lucchese Miriam Mugnani, che con il punteggio più alto di pool ha avuto accesso al turno successivo, durante il quale ha ottenuto l’accesso alle semifinali con il terzo punteggio.

Nella semifinale l’atleta lucchese ha dato bella prova di sé piazzandosi al quarto posto della manche, sfiorando di una piazza l’ingresso alla fase finale e aggiudicandosi un eccellente settimo posto tricolore.

Gara un po’ sofferta per Letizia Scatena e Aurora Salani, che non hanno superato le fasi eliminatorie, ma comunque non hanno mancato di supportare la loro compagna Mugnani durante tutte le fasi di gara successive.

Le ragazze sono tornate ad allenarsi a testa bassa preparandosi e migliorando alcuni aspetti essenziali, in vista della prossima prova internazionale: la tappa croata della Youth League, che si terrà a Porec dal 30 giugno al 3 luglio.