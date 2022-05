Ciclismo, c’è la seconda edizione della giornata rosa azzurra

Domenica (29 maggio) sulle strade del Comune di Capannori e Lucca si svolgerà la seconda edizione della giornata rosa – azzurra di ciclismo giovanile categorie esordienti e allievi donne e uomini, che vedrà al via oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia.

Sarà un’intera giornata all’insegna del ciclismo e le strade interessate dalle manifestazione saranno le seguenti: via Carlo Piaggia, via Colombini, via della Piscina, via Martiri Lunatesi, via del Casalino, via Pesciatina, viale Europa SP29, via delle Ville, via Sant’Antonio, via delle Selvette, via Piaggiori, via Nuova, via Stradone di Camigliano, via Pesciatina, via della Madonnina, via Romana, via Carlo Piaggia.

L’interruzione del traffico avverrà soltanto per permettere il passaggio della corsa come autorizzato dai vari organi di Comunali e dalla Prefettura.