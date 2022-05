Karate Shotokan Porcari protagonista alle gare livornesi della Bastia

Giornata piena e soddisfacente per il Karate Shotokan Porcari che ha visto i propri atleti schierati sui tatami livornesi alla storica gara livornese Alla Bastia.

In mattinata nella categoria Bambini B Federico Francesconi si è posizionato terzo alla prova del palloncino; per la categoria Fanciulli Martina Barone ha conquistato il podio con un secondo posto al Palloncino; e dulcis in fundo, al suo debutto agonistico Kudaliyanage Don Sadev Aloka ha realizzato un primo posto al Palloncino e un secondo posto al Kata (esercizio formale), è inoltre riuscito nella difficile impresa del Kumite (combattimento) Under 10 strappando un terzo posto.

Nel pomeriggio Sandro Silvestri nella categoria Kata Master ha confermato il primo posto, così come Lucia Scalone nella categoria Juniores. In attesa di un graduale ritorno alla normalità pre-covid gli istruttori Giovanni Bianchi e Paolo Giusti ringraziano gli atleti e le loro famiglie e la Banca di Pescia e Cascina Credito Coopreativo per aver permesso la trasferta, ricordando che lo Shotokan Porcari si allena nei giorni di lunedì mercoledì venerdì al Palaludec in via Romana Ovest, Rughi, Porcari dalle 18 alle 20,30