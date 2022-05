Cam Lucca Karate protagonista alla Coppa ‘Città di Livorno’

Domenica scorsa (29 maggio) il Cam Lucca Karate ha partecipato con una delegazione di dieci atleti preagonisti alla Coppa Città di Livorno, promossa dallo Csen.

Giornata piena di soddisfazione e di gioia sia per i piccoli karateka sia per i tecnici Gaia Morbini, Rebecca Bozzi ed il maestro Alberto Piccinini che, dopo un lunghissimo periodo di stop alle gare per i più giovani, hanno visto i propri atleti partecipare con immensa gioia, regalando alla società un discreto bottino di medaglie.

Per le categorie preagonisti, ossia i minori di 12 anni, le competizioni consistono in due manche: la prova libera, ossia l’avviamento al kata (forme) ed il gioco tecnico del palloncino, avviamento al kumite (combattimento), in cui l’atleta deve eseguire tecniche di attacco accurate contro ad un bersaglio immobile.

Prove eccellenti per i bambini del Cam Lucca, che si sono resi protagonisti dell’evento.

La manifestazione è partita subito con la medaglia d’argento di Antonella Gallo (classe 2016, cintura gialla) nel Kata e bronzo nel gioco tecnico del palloncino. Benissimo anche per i tre moschettieri del 2015 cinture bianche: medaglia d’oro al kata e di bronzo per Filippo Nardiello, accompagnato dai compagni di squadra Daniele Vannucci, medaglia di bronzo nel kata e Tristano Girolami quinto posto nel palloncino Tra le cinture gialle del 2013 si è visto un ottimo terzo posto di Francesco Urbano nel palloncino. Infine, Filippo Petrini cintura blu classe 2012, ha conquistato il bronzo al palloncino.

La società lucchese ha messo in campo anche gli agonisti, che con goliardia hanno accettato la sfida labronica. Benissimo per l’esordiente Francesca Boschi, che ha conquistato l’argento nel kata nella categoria delle cinture verdi-blu. Secondo posto anche per Gioia Urbano tra le cadette, cinture verdi-blu. Tra le Junior cinture nere exploit dell’Asd Cam Lucca con il primo posto per Mugnani Miriam, il secondo posto per Letizia Scatenaed il terzo posto per Aurora Salani nella gara di kata.

La manifestazione si è conclusa con le Senior cinture nere, in cui hanno primeggiato Rebecca Bozzi, medaglia d’oro e Melissa Bonino, medaglia di bronzo a parimerito con la compagna Letizia Scatena. Quinto posto per l’esordiente Gioele Peaquin nel combattimento cinture marroni-nere, categoria -48 kg.

Alla gara hanno partecipato con valore anche Federico Del Mugnaio, Chiara Vannucci, Michelangelo Gallo, Rebecca Matei, Alessandro Medori e Marta Mallegni.

Per molti karateka del Cam Lucca Karate questa gara ha sancito il termine della stagione agonistica, ma non per Aurora Salani, Letizia Scatena e Miriam Mugnani, che la prima settimana di luglio saranno impegnate a Porec per la tappa croata della Youth League, gara valevole per il ranking mondiale giovanile.