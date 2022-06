Raffaello Motto, Salvati si laurea vice campione italiano

Raffaello Motto in grande evidenza anche con il settore della ginnastica artistica maschile. Dopo la promozione in serie B di un mese fa, ecco altri significativi risultati: Alessandro Salvati si è laureato vice-campione italiano nella categoria A5 alla rassegna italiana riservata agli Allievi Gold. Il ginnasta classe 2009, già convocato nel gruppo nazionale under 15, si è messo al collo la medaglia l’argento mostrando la propria versatilità, avvalorata dalle ottime esecuzioni in tutti gli attrezzi.

Un secondo posto più che meritato, giunto a conclusione di una stagione che lo ha visto disputare ben 7 competizioni da febbraio in poi, alternati a collegiali svolti all’Accademia internazionale di Milano e al centro di preparazione Olimpica di Tirrenia. Il prossimo weekend Salvati sarà impegnato nell’ultimo appuntamento agonistico prima dei collegiali estivi con il gruppo nazionale, il criterium giovanile, che si identifica nei campionati Assoluti dei ginnasti allievi, tappa fondamentale per le nuove convocazioni con il gruppo nazionale.

Anche per questo appuntamento avrà come compagno di squadra Marco Castellano (2009), capace di ottenere la qualificazione mettendosi in evidenza in particolare alla sbarra e al corpo libero: sarà l’occasione di dimostrare una volta di più le sue potenzialità. Sempre tra gli A5 prova convincente pure per Filippo Duccini, a riprova di una crescita per nulla marginale negli ultimi tempi. Nella categoria A2 quarto posto per Niccolò Barsotti, preciso e determinato, protagonista di un notevole salto in avanti, considerato che un anno fa nella stessa gara aveva chiuso ventesimo. Questo piazzamento gli garantisce l’accesso al collegiale di selezione nazionale Allievi riservato ai migliori cinque ginnasti, in programma a luglio. Progressi che hanno visto protagonista pure Emil Pfanner, alla primissima esperienza in questo contesto e dopo solo un anno di ginnastica a livello agonistico. I ragazzi della Motto sono stati seguiti dai tecnici Gabriele e Leonardo Mattei.