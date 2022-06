A Segromigno in Piano il primo memorial di calcio a cinque in memoria di Samuele Leto e Amedeo Favilla

Giovedi prossimo (6 giugno) alle 20 inizia il primo memorial di calcio a cinque dedicato a Samuele Leto e Amedeo Favilla scomparsi tragicamente in un incidente sulla via Pesciatina l’1 giugno del 2020.

Il torneo vede la partecipazione di otto squadre, e si svolgerà a Segromigno in Piano al campo dell’oratorio parrocchiale. Otto squadre suddivise in due gironi si affronteranno fra loro. Le prime due classificate per ogni girone passeranno il turno e si affronteranno poi nella semifinale del 27 giugno che deciderà a sua volta le finaliste per il primo e secondo posto, e terzo e quarto posto. L’evento si concluderà il 30 giugno con le finali e la premiazione per le prime tre classificate.

Oltre alla premiazione per il capocannoniere del torneo ed il miglior portiere ci sarà anche un omaggio ricordo per tutti i giocatori che hanno partecipato. A seguire un buffet all’aperto con fuochi d’artificio.

All’evento sara presente l’amministrazione comunale di Capannori.