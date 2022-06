Ritmica Girasole, pioggia di medaglie ai tricolori Uisp

Dal 26 maggio al 5 giugno, nei palasport di Sansepolcro e di San Giustino, si sono svolti i campionati nazionali 2022 Le Ginnastiche Uisp organizzati dal comitato regionale umbro per un totale di 11 giorni di gara.

Alla fase nazionale hanno partecipato ben 150 società sportive provenienti da tutta Italia, per complessive 5000 ginnaste, suddivise nelle varie categorie. Con questo appuntamento tricolore, la ginnastica ritmica si è rimessa in movimento con i palazzetti aperti al pubblico, senza limitazioni, per la gioia dei genitori e degli amanti di questo sport, che possono, finalmente, tornare a sostenere, fotografare e filmare le loro splendide bimbe.

La lucchese Ritmica Girasole, con notevole sforzo organizzativo, è stata presente con le sue migliori agoniste, supportate come sempre dalle tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti.

Venerdì (27 maggio), giornata di apertura, in prima categoria junior 2007, Beatrice D’Angelo è vicecampionessa nazionale con il suo esercizio alla fune e Valeria Pacini, perfetta con il nastro, ottiene il bronzo. Domenica 29, apre le danze Emma Franchini, che si conferma una elegante ginnasta, conquistando il terzo posto al cerchio ed è sesta nell’all around su ben 40 iscritte.

Nella terza categoria senior, lotta in famiglia per i primi posti, fra le quattro girasoline presenti, che sbaragliano il campo delle agguerrite ginnaste partecipanti. I giudici assegnano il tricolore a Sara Bagneschi con il suo esercizio al nastro sulle note di 50 special: fenomenale questa esplosiva ginnasta. Eva Cassettari, splendida, è bronzo al nastro. Rachele Giorgetti, elegante e precisa, è bronzo alle clavette, e sesta classificata al cerchio. Giulia Morini, si conferma ginnasta di classe, ed è anche lei bronzo alla palla e quinta classificata al cerchio.

Lunedì 30, sbaraglia il campo nella terza categoria senior élite, la ginnasta più rappresentativa del team, la senior Rebecca Del Freo. È tricolore sia al nastro sia alla fune, a conferma di tutta la sua maestria negli attrezzi e nei movimenti in pedana, dove sprizza gioia. Rebecca in questa stagione sta raccogliendo i meritati frutti di tutta una vita dedicata alla ritmica, disciplina che ama profondamente.

Dall’1 giugno il campo gara si sposta al vicino Palasport di San Giustino, ed anche qui la Ritmica Girasole va a podio con Gaia Nigido, promettente allieva, che nella terza categoria esordienti élite è vice-campionessa italiana al corpo libero e quarta classificata al cerchio: si notano tutti i miglioramenti degli ultimi mesi.

Giorno pieno di gare il 2 giugno, per la festività: scendono in pedana, per prime, all’alba, Sonia Galli allieva 2010 e Linda del Debbio allieva 2011, nella più alta categoria riservata alle allieve, la quarta, dove la classifica è data dalla somma dei tre esercizi. Emozione per Sonia che è vice-campionessa nazionale sia nel complessivo dei tre attrezzi che nell’attrezzo clavette, riscattando le prove regionali dove non era riuscita ad esprimersi al meglio e vincendo su temute avversarie. Linda paga caro, l’esercizio al nastro, ma va sul podio nazionale con il terzo posto alla fune.

Fa festa per il tricolore conquistato la piccola Ylenia Caretti, nella prima categoria esordienti. È campionessa italiana al corpo libero, con un esercizio ben fatto, che mette in mostra tutte le sue innate doti, mentre alla palla è terza. Felice per il suo quarto posto sia a corpo libero che alla palla anche la compagna Aurora Morganti, premiata per l’impegno e la passione che mette in questo sport.

Affollata la prima categoria allieve. Spicca tra tutte Angelica Albano, che è vicecampionessa italiana al cerchio, attrezzo che contava ben 30 ginnaste, e quarta classificata alla fune. Elisa Tucci è sesta sia alla palla che al corpo libero mentre Sofia Braconi è nella top ten sia al cerchio che alle clavette, ottimo risultato, considerando le numerose ginnaste iscritte.

Ancora podio nella seconda categoria esordienti la piccola Ginevra Giorgetti è quinta assoluta all’esordio in questa categoria, e quinta anche all’attrezzo palla, attrezzo un cui si è confrontata anche con bimbe più grandi di lei. Bene anche la compagna Viktoria Bazhenova che è vicecampionessa italiana al nastro.

Soddisfazione in casa Girasole per questi risultati, con la certezza che tutte le ginnaste hanno dato il loro massimo e ben figurato in questi Campionati Nazionali Uisp 2022.