Altopascio, tante soddisfazioni dallo sport nel weekend

Altopascio è terra di sport e di campioni. Basket, calcio, taekwondo, pattinaggio, futsal: un weekend ricchissimo di successi per gli atleti altopascesi.

“Siamo orgogliosi dei risultati che i nostri ragazzi e ragazze stanno ottenendo – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore allo sport Valentina Bernardini – Successi che arrivano nell’anno della vera ripartenza per lo sport, con le società del nostro territorio che hanno resistito nonostante le tante difficoltà continuando a garantire presenza, lavoro, continuità agli atleti. Lo sport per la nostra cittadina rappresenta davvero un fiore all’occhiello con tante stelle che brillano ogni anno: una terra fertile Altopascio, che regala esperienze e soddisfazioni. L’impegno, da parte nostra, è sempre il solito: garantire il nostro supporto a tutte le società e associazioni che promuovono lo sport come forma di socializzazione, di aggregazione, di crescita. Un impegno che si realizza attraverso le tante forme di contributi e di lavori agli impianti che abbiamo messo in cantiere e che continueremo a portare avanti”.

Foto 3 di 6











I successi

Si comincia con il taekwondo con il Torneo Kim e Liù, tenutosi a Roma nel weekend appena trascorso. Sofia Palomba, 8 anni, ha vinto l’oro nella categoria children e anche la finale di combattimento: una piccolissima campionessa d’Italia, accompagnata dal suo maestro Simone Niccolai. Argento, invece, per Benito Riccardo nella specialità combattimento.

Ottimi punteggi anche per l’Asd L’Acquario, impegnata nel campionato italiano di pattinaggio a Monza. Le gare si concluderanno il 10 giugno, ma Carlotta Giorgi ha già conquistato l’argento nella categoria Speed ragazze. Buoni piazzamenti anche per Gomathi Berti, Virginia Doveri, Alice Pieretti e Rebecca Ammazzini. Accanto a loro, Diego Frego, Chiara Lorenzetti, Chiara Pollastrini e la presidente della società, Antonella Carpanese, come supporto tecnico.

Ma non solo. Altopascio brilla anche nel calcio e nel futsal. Gli Esordienti 2009 Fair Play del Tau Calcio si laureano campioni d’Italia: una vittoria serratissima, che ha visto gli amaranto battere nel quadrangolare Real Cesarea, Giorgione e Varesina.

Ottime notizie anche per Jacopo Romanese che approda alle fasi nazionali del torneo per rappresentative regionali della Lega nazionale dilettanti per il calcio a 5. Il Futsal Tau Altopascio, nato in seno alla società amaranto nel 2020, inizia già a mietere successi. Romanese, non ancora diciottenne, è uno dei due rappresentanti della Toscana.

Infine, il Bama Altopascio ha strappato la gara 3 al Fucecchio. Si replica giovedì per conquistarsi la serie C Gold. Alla squadra, va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta l’amministrazione.