Campionati assoluti allievi, un argento per Salvati

Ancora un risultato di rilievo per la Raffaello Motto: al criterium giovanile di ginnastica artistica disputato nel fine settimana a Fermo – i campionati assoluti degli Allievi di quinto livello – Alessandro Salvati conquista il secondo posto, bissando il piazzamento ottenuto nella finalissima nazionale.

Un argento giunto al culmine di una gara tirata, decisa nelle ultime due rotazioni, e che impreziosisce una stagione densa di impegni ma anche di gratificazioni per il ginnasta classe 2009. Dopo aver contribuito alla vittoria del campionato a squadre di serie C e alla conseguente promozione in B, Salvati si è infatti messo al collo due argenti, oltre ad essere riconfermato nel gruppo nazionale Under 15 per il prossimo semestre (ad agosto sarà impegnato in un collegiale).

Positiva pure la prestazione di Marco Castellano, capace di tenere bene il passo e mettere in pedana un repertorio di elevato livello tecnico. “Un trascinatore, un lottatore, che in pochi mesi ha avuto una trasformazione che in pochi riescono a sostenere”, commenta il responsabile tecnico della sezione artistica Gabriele Mattei.

A conclusione di una stagione da ricordare Salvati, Castellano e tutta la squadra saranno coinvolti nel saggio di fine anno della Motto, in programma il 22 giugno al PalaBarsacchi di Viareggio: una serata-evento dedicata a genitori e parenti di tutti gli atleti. «Poi ripartiremo con un periodo intensissimo di allenamenti in vista dei campionati di ottobre e novembre e della serie B che si svolgerà a inizio 2023», conclude Mattei.