Baseball protagonista a Marlia fra sport e letteratura

Il baseball è stato il grande protagonista di un bel pomeriggio di sport in piazza del Mercato a Marlia.

Con la regia di Antonio Modestino e della società di baseball di Capannori Drk Sport, si sono confrontate le grandi firme del giornalismo nazionale e gli scrittori di settore che stanno contribuendo a rendere sempre più popolare questa disciplina che in America ha milioni di tifosi. Una letteratura italiana e internazionale, oltrechè una cinematografia vasta, che nel tempo, rinvigoriscono il mito del baseball anche tra i giovani. Nel corso del talk show condotto dal giornalista Paolo Bottari, si è parlato dei segreti e del fascino di questa disciplina sportiva, i cui valori e regole di gioco assomigliano ad una metafora della vita.

Tanti ricordi, aneddoti e curiosità introdotti dalla lettura emozionante della celebre Lettera a Jimmy del campione Babe Ruth, da parte dell’attore Alessandro Bertolucci. Presenti anche Giordano Del Chiaro per il Comune di Capannori, Donatella Buonriposi per il Miur e Guido Pasquini per il Panathon.

La storia del baseball a Lucca è stata introdotta da Paolo Bottari autore de L’Oro di Lucca – la storia dello sport in provincia, poi Stefano Duranti Puccetti ha parlato del suo Frammenti di baseball tra poesia e letteratura, Enrico Franceschini , corrispondente de La Repubblica ha presentato Un gioco perfetto mentre Michele Dodde di Baseball on the road ha parlato di Fatti e Misfatti. Una storia americana attraverso il baseball che parla al cuore.

Lo scrittore Giovanni Tommasini ha parlato del sogno americano tra passione e cultura del Tomato Baseball Club mentre il giornalista della Gazzetta dello Sport Mario Salvini ha sottolineato che Il diamante è per sempre. Lo scrittore due volte finalista al Bancarella, Luca Farinotti ha presentato Qui e ora, sorelle! spiegando i segreti e il fascino di questo sport mentre Andrea Lucattelli ha spiegato Perché il baseball è il gioco più bello del mondo.

Grande accoglienza è stata riservata al campione Alessandro Mestri, che ha raccontato la sua straordinaria e infinita carriera nei maggiori campionati dei quattro continenti, da quello americano a quello del Sol Levante. E alla fine la promessa che questa iniziativa avrà un seguito, intanto con il tradizionale B-Day di settembre a Capannori promosso dalla Drk Sport insieme all’Allegra Brigata che con Serena e Bianca hanno parlato di uno sport inclusivo e presentato anche il primo libro di ricette della propria associazione.