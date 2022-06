Bper Banca Aibvc Italia Tour, a Viareggio ok Lupo-Casellato e Bertozzi-Luca

Cambia l’anno e l’edizione ma non i vincitori. Al bagno Flora di Viareggio per il Bper Banca Aibvc Italia Tour la vittoria è firmata ancora da Andrea Lupo e Tommaso Casellato nel maschile e da Nicol Bertozzi e Jennifer Luca nel femminile.

Foto 3 di 4







Il bis

Tra gli uomini, dopo il successo dello scorso anno, bissano il successo i due atleti romani della IBeach che grazie a un percorso netto hanno conquistato per il secondo anno consecutivo la tappa toscana. In semifinale hanno avuto la meglio sui romagnoli Negri-Casali e poi in una finale molto appassionante hanno prevalso sugli sloveni Pokersnik – Grunwald, sempre per 2-0. Terzo posto per Caminati-Casadei della Bvu. “È stato un bellissimo torneo, ci siamo aiutati tanto, soprattutto in finale – affermano i vincitori -. È stato bello ricominciare assieme e tornare subito a vincere (nel 2021 ben quattro successi di tappa), nonostante non ci fossimo allenati. Bello ritrovarci in campo con quei giusti meccanismi della passata edizione. Il programma sarà giocare questo tour e poi la coppa Italia. Inizieremo in settimana a fare sul serio”. Lupo premiato Mvp.

A segno al primo colpo

Dopo due anni di pioggia e vento è uscito il sole sulla tappa viareggina. Così, nel femminile sono state ancora una volta loro le protagoniste, la romagnola Nicol Bertozzi e la romana Jennifer Luca. Già lo scorso anno provarono quasi per scommessa a giocare insieme e riuscirono a vincere due tappe. Così ci hanno riprovato e sono andate a segno al primo colpo. In finale hanno sconfitto Alice Eaco e Alice Pratesi della Bva per 2-1 (15-13 al terzo). “Possiamo dire ufficialmente che giocheremo assieme – hanno detto -. Dobbiamo dire che ci abbiamo preso gusto, con solo un allenamento congiunto abbiamo raggiunto il primo posto. Diciamo che le nostre due scuole parlano la stessa lingua e noi anche caratterialmente ci troviamo molto bene. È bello quando ti capisci anche parlando poco. Continueremo assieme con grande entusiasmo”. Nicol Bertozzi Mvp di tappa. Terzo posto per Arrigo – Frasca della Royal Beach.

Tricolori al quinto posto

Le campionesse d’Italia Toti-Allegretti si sono dovute “accontentare” del quinto posto, battute ai quarti di finale da Eaco-Pratesi. Il pensiero di Jessica Allegretti. “Un peccato davvero esser uscite così, ma brave alle due Alice. Ci stiamo preparando al meglio per la stagione, faremo altre tappe di questa competizione e del campionato italiano, grazie all’organizzazione per la wild card. Ci rivediamo ai prossimi appuntamenti”.

Serie A

In campo anche Carlotta Cambi, una grande campionessa del volley e da diverse stagioni in forza a Il Bisonte Firenze. L’ex campionessa d’Italia ha impreziosito il torneo e ha fatto capire come le porte siano aperte a tutti per venire a giocare e divertirsi. Bisogna dire che il livello con il passare delle stagioni aumenta sempre di più. Questa prima tappa del tour 2022, che ha l’organizzazione dell’Associazione italiana beach volley club con Asi come ente promotore Asi e il supporto di Bper Banca, ha visto in campo 74 coppie, ovvero 150 giocatori. Prossimo appuntamento in Abruzzo.

Partner

Si gioca con il pallone ufficiale Wilson, mentre VbItaly e V2-Sportswear i partner tecnici. Partner ufficiali Physio Sport Academy, che offre il servizio medico-fisioterapico durante tutte la tappa, Beach Match, Bvu Tech impianti sportivi e SirDeco.

Risultati

Semifinali femminili: Eaco – Pratesi / Arrigo – Frasca 2-0 (21-13, 21-17)

Bertozzi – Luca / Langellotti – Ceracchi 2-0 (21-19, 21-18)

Finale terzo posto: Arrigo – Frasca / Langellotti – Ceracchi 2-1 (21-10, 17-21, 15-13)

Finale primo posto: Bertozzi – Luca / Eaco – Pratesi 2-1 (21-12, 17-21, 15-13)

Semifinali maschili: Lupo – Casellato / Negri – Casali 2-0 (21-14, 21-15); Pokersnik – Grunwald / Caminati-Casadei 2-0 (21-17, 22-20).

Finale terzo posto: Caminati-Casadei / Negri – Casali 2-0 (21-0, 21-0)

Finale primo posto: Lupo – Casellato / Pokersnik – Grunwald 2-0 (21-15, 21-17)