Pantere Lucca, weekend d’oro per softball e baseball

Weekend d’oro per le formazioni delle Pantere.

La squadra di A2 di softball era impegnata sabato e domenica sul campo di Chieti in 4 partite contro la squadra locale ed è riuscita nell’impresa di portare a casa 3 vittorie su quattro partite: la prima vinta 6-0, la seconda 11-4, la terza 4-0 e infine l’ultima, complice la stanchezza, persa per 1-0.

La senior serie C di baseball era impegnata ieri sul diamante del campo apuzzo contro i Drakes riportando una netta vittoria per manifesta superiorità al 5 inning per 11-0.

Per le giovanili, l’under 12 era impegnata sul diamante di Grosseto contro le under 13 softball e ha ceduto per 17-12, l’under 15 ha perso contro i più esperti giocatori del Massa, mentre la under 18 softball ha vinto contro Firenze 13-7.