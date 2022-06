Pugilistica Lucchese, vittorie al Memorial Rotelli per Sasha Mencaroni e Leckal Achraf

Non ci sono soste nell’attività agonistica e sportiva della Pugilistica Lucchese che anche in questo fine settimana di giugno è stata impegnata su più fronti.

Sabato (11 giugno) nella mattina si è tenuto lo stage collegiale di allenamento collettivo per i pugili elite della Toscana a Livorno all’Accademia dello Sport. Accompagnati da Giulio Monselesan si sono alternati sul ring con avversari di altre società toscane Alessandro Fambrini (elite 86 kg, prossimo al debutto) Matteo Giusti (youth 67 kg, debuttante) e i più esperti Lorenzo Frugoli e Alessandro Gatti che prenderanno parte ai campionati italiani under 22 del prossimo 24 giugno a Chianciano. Presente anche Miria Rossetti che si è confrontata con Rachele Fiore, una elite fiorentina molto quotata.

Nel pomeriggio impegni ufficiali per due pugili lucchesi sempre a Livorno in occasione del Memorial Mario Rotelli al Pala Cosmeli, organizzato dalla Livorno Boxe Salvemini con una interregionale Toscana contro Sicilia. Sasha Mencaroni vice campione italiano junior 46 kg ha affrontato e battuto il rappresentante delle Fiamme Oro Samuele Martucci per sospensione cautelativa alla seconda ripresa. Mencaroni è partito forte e il pur bravo rivale non ha saputo arginare la maggiore esperienza del rappresentate lucchese che di fatto però migliora ad ogni match dopo un inizio di carriera agonistica troppo altalenante. Una maggior sicurezza nella proprie capacità unita ad una crescita tecnica sono le doti che stanno portando risultati a Mencaroni. Monselesan spera in una prossima chiamata in azzurro, anche se le speranza di partecipare ai campionati europei di categoria ad oggi è flebile perché il titolare della maglia azzurra è il campione italiano con cui Mencaroni ha perso la finale.

Match clou della giornata interregionale è stato affidato a Leckal Achraf, pugile youth non ancora maggiorenne, che per la categoria dei 67 kg ha affrontato Francesco Savarese (Gs Fiamme Oro ) campione italiano in carica degli Junior 67 kg ma vincitore di altri due titoli italiani (record 25 vittorie e 5 persi). Al termine delle tre riprese da due minuti la giuria ha visto vincitore Lekhal, che è stato autore di una prova magistrale come tattica e tecnica contro un avversario di livello nazionale anche se più piccolo di età. Lekhal è ormai una bella realtà dello sport lucchese, anche se purtroppo non ha ancora la cittadinanza italiana e con il suo pugilato per palati fini, se in giornata, può misurarsi con chiunque. La vittoria su Savarese lo proietta al vertice della categoria, anche se fare i 67 kg per lui è indubbiamente un sacrificio maggiore rispetto ai 71 kg. Si vedrà a settembre se riuscirà a centrare l’obbiettivo dei regionali e partecipare poi alle finali nazionali youth.