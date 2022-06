Ndm Tecno pronta al rally della Marca

Sarà il Rally della Marca, a Conegliano Veneto in provincia di Treviso, questo fine settimana, la seconda occasione per Ndm Tecno, per andare all’attacco del Renault Clio Trophy.

La squadra di Leonardo Bertolucci lo farà per mano di Giovanni Lanzalaco e Antonio Marchica, sulla Renault Clio Rally5, che dopo l’esaltante vittoria dello scorso aprile all’isola d’Elba, alla terza prova del campionato italiano rally asfalto, in uno dei suoi percorsi più celebri, proveranno a cercare il bis.

Il 24enne Lanzalaco, portacolori del Team Phoenix, all’Elba l’aveva fatta da protagonista, oltre alla vittoria firmata Renault aveva incamerato pure la seconda posizione tra le vetture a due ruote motrici. Un impegno di spessore, quello che si profila nel trevigiano, caratterizzato anzitutto da una nutrita schiera di competitor, i quali certamente renderanno l’impegno della coppia siciliana assai difficoltoso.

Lanzalaco comanda la classifica del Clio Trophy con 36,6 punti, con secondo Andrea Scalzotto a 26,4 punti, nella classifica Under 25 del campionato è terzo ma con una gara in meno (avendo saltato l’impegno in Salento, non valido per il trofeo Clio) e nel raggruppamento delle classi Rally 5 – Rally5/R1 – Ra5N-Ra5H è al comando.

Sei le prove speciali in programma per il Rally della Marca, con i classici percorsi del Monte Tomba e del Cesen per 84,220 chilometri sul totale di 356,080. La gara partirà venerdì 1(7 giugno) da piazza Moro a Conegliano e terminerà il giorno successivo alle 18,45 nella stessa location.