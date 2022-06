Ritorna anche per questo 2022 il classico appuntamento annuale, della durata di una settimana, con la Scuola di pesca per ragazzi organizzata, da ben 24 anni, dall’Asd Lenza Sportiva Sant’Alessio in collaborazione con la sezione provinciale della Fipsas di Lucca.

La Scuola di Pesca, che si svolgerà ai laghetti Carlo Chines Isola Bassa di Lammari, inizierà lunedì 4 luglio e terminerà il 10 luglio dove potranno partecipare ragazzi e ragazze dai 5 anni fino ai14 anni, le iscrizioni sono tutt’ora aperte, al momento sono già ben 35 gli iscritti anche se l’obiettivo degli organizzatori è di puntare a 50 pescatori in erba, e si potranno fare telefonando ai numeri di Oriano 347.5401171 o Renzo 340.0771416.

Costo iscrizione 26 euro in cui la società Lenza Sant’Alessio provvederà a passare il necessario per pescare, dalla canna da pesca alla mitica cassettina con filo, ami e piombi, le esche, la tessera federale (che al termine del corso rimarranno di proprietà degli stessi iscritti) e panini e bibite, unico avvertimento è obbligatorio portarsi un cappellino per il sole.

Gli aspiranti pescatori impareranno come montare le lenze, usare le esche adatte in vari tipi di pesca, legature degli ami e piombature, il modo di pescare e soprattutto il rispetto dell’ambiente e dei pesci.

Il programma settimanale dal lunedì 4 al sabato 9 luglio prevede: dalle 14,15 alle 16,15 parte teorica sulle basi della pesca e pausa merenda, dalle 16,45 alle 19 la parte pratica, mentre la domenica 10 luglio dalle 8,30 alle 11 ci sarà la gara di pesca per tutti i partecipanti alla scuola dove potranno così mettere sul campo in pratica quanto hanno imparato.

Al termine della gara, ed intorno alle 12, verranno stilate le classifiche per le varie categorie e si terrà la premiazione con trofei, coppe, attrezzature da pesca e comunque riconoscimenti per tutti i giovani pescatori presenti.