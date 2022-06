Pugilistica Lucchese, due ori e un bronzo alla Coppa Italia giovanile di boxe

Il Lido di Roseto degli Abruzzi ha ospitato le finali nazionali della Coppa Italia giovanile di pugilato nei giorni 18 e 19 giugno e la Pugilistica Lucchese non si è fatta trovare impreparata raccogliendo due medaglie d’oro (primo posto nella categoria Canguri) ed un bronzo (terzo posto categoria cuccioli). Grazie anche alla vittoria della categoria Allievi la squadra toscana si è classificata al primo posto nella classifica per regioni aggiudicandosi la Coppa Italia 2022.

Le speranze alla partenza erano buone visto il grande lavoro di preparazione svolto dal maestro Giulio Monselesan aiutato anche dai suoi pugili Lekhal Achraf e Lorenzo Garofano (ad inizio stagione anche da Lorenzo Frugoli).

Nei cuccioli Edjon Frania dopo aver dominato in regione (6 vittorie su 6 nei criterium) ha conquistato un meritatissimo bronzo con 32 salti alla funicella (quinto posto), secondo tempo a pari merito nel circuito con il tempo di 16,7 secondo mentre al sacco è risultato quinto. È andato molto vicino ai vincitori: potevano bastare uno o due salti in più per salire ancora più in alto.

Nei cangurini la coppia mista formata da Justin Kuci (Lucchese) e Alessio Capobianco (Spes Fortitude Livorno) si è classificata al settimo posto, con i salti alla corda sono risultati quinti ma nel circuito sono rimasti indietro recuperando qualcosa con le due riprese di sparring sul ring.

La categoria dei canguri è stata vinta dalla coppia lucchese Andrea Leon Lo Sasso e Andrea Sgueo: 25 metri con il punteggio più alto e tempi buonissimi, sul ring la prova valutata con la seconda miglior media il che ha portato ad avere lo stesso punteggio della coppia del Veneto 123.67 punti a pari merito. In questo caso per determinare il vincitore assoluto il regolamento prevede che si assegna la vittoria alla coppia anagraficamente più giovane e da qui il primo posto che è valso il titolo italiano canguri a Lo Sasso e Sgueo che va cosi a bissare il successso del 2019 dove vinse il titolo nei “cuccioli” a Latina.

Negli allievi la coppia David Lorandi e Raul Fortunato allenata dal maestro Ivo Fancelli (società Spes Fortitude Livorno) ha primeggiato grazie ad una straordinaria esibizione sul ring con i tre temi svolti come da manuale (la corsa con buoni tempi li vedeva nei primi cinqu ) e alla fine con un buon margine hanno vinto la difficile categoria degli allievi portando alla Toscana la vittoria finale della Coppa Italia, secondo posto per la Puglia e terzo posto al Veneto.

Ovviamente la soddisfazione è tanta alla Pugilistica Lucchese perché il corso giovanile impegna molte risorse ed energie, coinvolge genitori ed i bambini/ bambine possono accedervi appena compiuto 5 anni fino ai 13 anni degli allievi, ma da molte stagioni la Pugilistica Lucchese mantiene inalterato il suo standard di qualità tecnica riuscendo ad ogni stagione a preparare sempre nuovi giovani pugili che innanzitutto arrivano per praticare attività ludico motoria. Si formano i gruppi per varie età e ad ogni stagione si insegna la disciplina del pugilato con un percorso individuale e collettivo.