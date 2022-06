Tornano i test rally di Aci Lucca sulle strade di Pescaglia

Torna l’appuntamento con i test rally firmati Aci Lucca: sabato (9 luglio) l’appuntamento è sulle strade di Pescaglia con il test che permetterà agli iscritti passaggi illimitati.

Due le sessioni previste, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18, per un percorso ad anello che da San Rocco in Turrite attraverserà anche Focchia di Sotto e Campolemisi. Il test rally arriva alla vigilia delle prime gare estive per dare agli equipaggi la possibilità di testare il proprio mezzo, l’affiatamento della squadra e per effettuare tutti i controlli e gli aggiustamenti in vista dei prossimi impegni.

Una occasione, dunque, per provare su strada le proprie auto in totale sicurezza, con la garanzia dell’organizzazione targata Aci Lucca. “Offrire occasioni di questo tipo agli atleti – commenta il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – è un impegno che ci siamo presi come Automobile Club. Siamo da sempre al fianco dello sport motoristico e da sempre promuoviamo uno sport che sia sicuro, all’altezza delle aspettative degli atleti e dei cittadini. Siamo fermamente convinti della necessità di organizzare test rally ufficiali, che prevedano tutti i presidi di sicurezza indispensabili per uno svolgimento sereno dell’evento. Per questo ringraziamo l’amministrazione del Comune di Pescaglia per averci dato tutto il supporto utile per organizzare al meglio questa bella giornata di sport in vista delle prossime gare estive”.

Dice Gabriele Fulvetti, assessore allo sport del Comune di Pescaglia: “Abbiamo collaborato volentieri con Aci Lucca nell’organizzazione di questo evento, anche in considerazione dell’interesse dimostrato da tanti cittadini appassionati di questo sport. Inoltre è un’ulteriore occasione per far arrivare persone nelle nostre zone e far conoscere il nostro territorio. Ci preme pertanto ringraziare l’Aci di Lucca nella persona del suo direttore, Luca Sangiorgio, per aver scelto il nostro comune per questo evento sportivo e per essersi adoperato a reperire le risorse per il suo svolgimento in sicurezza.”

C’è tempo fino alle 12 del 7 luglio per iscriversi al test rally organizzato da Aci Lucca. Tutte le info e la modulistica sono disponibili sul sito www.aciluccasport.it. Una volta compilato il modulo deve essere inviato all’indirizzo soci@lucca.aci.it.