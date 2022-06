Pallanuoto Lucca conquista il secondo posto nel campionato Uisp under 12

Si è concluso ieri (26 giugno) il campionato toscano Uisp under 12. I piccoli pallanuotisti lucchesi hanno giocato le ultime tre partite nel concentramento in casa del Dds Camaiore, chiudendo così la stagione con 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, raggiungendo il secondo posto in classifica solo dietro al Gesport Cascina.

“Grazie al boom di tesserati dopo il mese open di settembre – commenta l’allenatrice Fioriti -, messo a disposizione dall’Asd Circolo Nuoto Lucca, siamo riusciti a creare un gruppo di nati 2011 e solo pochi 2010. L’iscrizione al campionato come squadra indipendente era ancora incerta, visto e considerato che tutti i bimbi non avevano mai praticato pallanuoto. Nel corso dei mesi, grazie soprattutto alla costanza e al duro lavoro di tutti, siamo riusciti a creare una squadra affiatata e omogenea per livello. Dopo qualche amichevole, mi sono resa conto che i bimbi sarebbero stati pronti a misurarsi in un contesto ufficiale. Sinceramente non mi sarei mai aspettata un risultato del genere, soprattutto perché sapevo che ci saremmo dovuti confrontare con società più blasonate. Per questo ottimo risultato ringrazio in primis il presidente Pietro Casali per averci dato lo spazio acqua per allenarci e l’opportunità di fare questo campionato, nonostante le difficoltà economiche e le restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria. Questo è solo un punto di partenza, io e i bimbi non vediamo l’ora di ripartire a settembre. Attualmente stiamo anche cercando di portare avanti il progetto femminile, su cui io, il presidente Casali e Sebastiano Mongioì (all. prima squadra) puntiamo molto”.

La squadra è composta da: Paoloni, Pardini, Caselli, Fanucci, Vicini, Papera, Lazzarini, Velli, Iacopetti, Monni, Tomei, Antonetti, Ciambellotti, Graunar, Di Giovanni, Pisconeri.