Ritmica Lucca, 3 ori e pioggia di medaglie a Rimini

Si è appena conclusa la maestosa kermesse della Ginnastica ritmica nazionale organizzata dalla Fgi per il settore agonistico Silver. A Rimini, nella 10 giorni di gare, si sono confrontate in pedana migliaia di ginnaste provenienti da tutta Italia con categorie che contavano anche oltre 200 atlete.

La compagine lucchese formata da 22 grintose farfalle, ha raccolto un importante bottino di titoli nazionali, di titoli di specialità e piazzamenti che sono andati oltre le più rosee aspettative della vigilia. Consapevoli della preparazione psicofisica delle loro ginnaste, le tecniche biancorosse hanno assistito con orgoglio alle prestazioni magistrali di tutte e 22 le partecipanti che hanno dato prova dell’ottimo livello tecnico raggiunto e già dimostrato nelle fasi invernali regionali.

Ben 15 i podi conquistati nelle gare individuali di cui 3 ori per altrettante campionesse nazionali assolute, 1 argento che vale il titolo di vice campionessa nazionale assoluta e 11 di specialità di cui 3 oro, 7 argento e un bronzo.

Si laureano campionesse nazionali assolute Veronika Halenko (cat. LD A3), Corinna Belmonte (cat. LB1 J2) e Dalila Giusti (cat. LB1 A3); si laurea vice campionessa nazionale assoluta Beatrice Pacini (cat. LA2 J1).

Campionesse di specialità nelle rispettive categorie: oro per Gemma Bertolani al cerchio, Beatrice Pacini alle clavette, Dalila Giusti al cerchio; Argento per Veronika Halenko alla palla, Lara Giannecchini al nastro, Gemma Bertolani alla fune, Corinna Belmonte al cerchio e alla fune, Tina Sassetti alle clavette Dalila Giusti alla fune; Bronzo per Sabrina Jonescu alle clavette.

Molte le finali conquistate e tanti ottimi i piazzamenti ottenuti dalle altre ginnaste: Giulia Susulete, Sofia Marcelli, Ambra Paladini, Vera Menghini, Clara Ciardetti, Sofia Moretti, Alice Landucci, Martina Franciosini, Ginevra Porta, Tiara Ricci, Chiara Giuglianelli, Daria Sustova, Melissa Presa e Zoe Cesaretti.

Un podio anche nelle gare di insieme alle quali la società lucchese ha partecipato con tre squadre: Vice campionese nazionali assolute la coppia cerchi LB1 Allieve formata da Clara Ciardetti e Dalila Giusti che si è distinta fra be 54 squadre partecipanti; 5 posto su 94 squadre per la coppia LB2 Open formata da Corinna e Martina e 25ima posizione su 97 partecipanti per la squadra LC1 Open formata da Ambra, Sabrina, Lara, Gemma e Beatrice.

Un grande applauso a tutte le ginnaste e a tutto lo staff della Ritmica Lucca che non possono che gioire meritatamente dei risultati ottenuti.