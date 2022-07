Ultimi giorni per iscriversi al test rally firmato Aci Lucca

C’è tempo fino alle 12 del 7 luglio per iscriversi al test rally organizzato Aci Lucca, in collaborazione con l’amministrazione comunale, in programma sulle strade di Pescaglia sabato (9 luglio). Due sessioni, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18, con passaggi illimitati per un percorso ad anello che da San Rocco in Turrite passerà anche da Focchia di Sotto e da Campolemisi.

Aci Lucca torna dunque a firmare un’importante occasione di sport e di test per mettere alla prova vetture ed equipaggi in vista delle gare estive: il tutto nel pieno rispetto dei più alti standard di sicurezza.

Tutte le info e la modulistica sono disponibili sul sito. Una volta compilato, il modulo deve essere inviato all’indirizzo soci@lucca.aci.it.