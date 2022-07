Mm Motorsport fra i protagonisti del Rally del Casentino

Sarà, ancora una volta, un palcoscenico di spessore a contraddistinguere il fine settimana agonistico di Mm Motorsport. Il team di Porcari, al centro di una programmazione di respiro internazionale, sarà allo start del Rally Internazionale Casentino presentando sulla pedana di partenza tre esemplari di Skoda Fabia Rally2, tutte equipaggiate con pneumatici Pirelli. Per la struttura lucchese, l’occasione di migliorare il trend espresso nelle due precedenti manche di International Rally Cup, serie che farà tappa sulle strade della provincia di Arezzo.

Potrà ancora godere delle caratteristiche della Skoda Fabia Rally2 Evo Roberto Tucci: il pilota livornese, reduce da una sfortunata uscita di strada accusata al Rally del Taro, affronterà l’impegno potendo contare sull’esperienza di Sauro Farnocchia, copilota con il quale cercherà la migliore espressione al volante della vettura turbocompressa boema.

Sarà “della partita” anche Davide Giovanetti, chiamato ad un’altra occasione di utilizzo della Skoda Fabia Rally2, vettura che condividerà con Massimo Moriconi. Il pilota di Carrara, “a punti” in entrambi i due precedenti appuntamenti – il Trofeo Maremma ed il Rally del Taro – affronterà i chilometri proposti dal Rally Internazionale Casentino proseguendo nel percorso di apprendimento intrapreso un anno fa sul sedile dell’esemplare di Mm Motorsport. Ritorno alle competizioni, dopo quattro anni di inattività, per Paolo Anselmi. L’occasione porterà in dote al pilota la Skoda Fabia Rally2, vettura mai utilizzata in carriera e condivisa con Andrea Nardini.

Corezzo, Crocina e Rosina le tre prove speciali in programma, ripetute fino al raggiungimento di centocinque chilometri cronometrati, archiviati con l’arrivo a Bibbiena previsto nella serata di sabato.