Art Motorsport pronta al rally del Casentino

Tornano ad accendersi i motori per Art-Motorsport 2.0, che domani 15 e sabato (16 luglio) sarà di scena sulle strade del 42esimo rally internazionale del Casentino, con base a Bibbiena e terzo appuntamento di international rally cup.

La scuderia presieduta da Giuseppe Artino avrà in Lorenzo Bonuccelli e Mirko Luisotti i propri rappresentanti, della partita su una Peugeot 106 N2 preparata dai Fratelli Selmi. Il duo versiliese torna così in abitacolo a distanza di quattro mesi, dopo la bella e sfortuna prova nel Ciocco Crz, dove giunsero secondi sempre nella classe 1600cc delle derivate di serie. Bonuccelli e Luisotti formano un equipaggio ormai rodato ed affiatato, ma saranno alla loro prima esperienza sulle strade della gara organizzata da Scuderia Etruria, oltre ad affacciarsi per la prima volta al confronto con i protagonisti di Irc ed alla prima uscita con l’esemplare della vettura transalpina.

“Finalmente riesco a tornare al volante – il commento di Lorenzo Bonuccelli, alfiere di Art-Motorsport 2.0 – La gara del Ciocco fu condizionata da una foratura, che ci impedì di lottare per il primato di classe, ma ripartiró dalle buone sensazioni avute in gara. Non essendo disponibile la vettura utilizzata a marzo, mi sono affidato ai Fratelli Selmi, ed affronterò il mio primo Casentino ben consapevole dell’elevato valore dei protagonisti di International Rally Cup: un dettaglio, questo, che ci darà importanti indicazioni sul nostro livello di competitività, essendo anche mia intenzione prendere parte a questo campionato nella prossima stagione”.

Il 42esimo rally internazionale del Casentino si svolgerà tra le giornate di venerdì 15 e sabato 16 luglio. Il primo giorno sarà dedicato alle operazioni di verifica sportiva e tecnica, a cui seguirà lo shakedown, dalle 14 alle 19, mentre in serata è prevista la sfilata di presentazione di tutti gli equipaggi, sul palco di Viale Garibaldi a Bibbiena, alle 21.30. Tutta la parte agonistica si svolgerà l’indomani, con la disputa dei tratti “Corezzo”, 14,70 km da ripetersi tre volte, “Rosina” (7,48 km) e “Crocina” (22,88 km), questi ultimi in programma due volte, per un totale di 7 prove speciali e 104,82 km di sfide al cronometro, a fronte di un percorso complessivo di 315,29 km. La bandiera a scacchi sventolerà a partire dalle 21.15, sempre in Viale Garibaldi, dove verrà eletto il vincitore.