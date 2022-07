Beach Soccer, Viareggio a caccia della Coppa Italia a Lignano Sabbiadoro

Il campionato di beach soccer più longevo al mondo, sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti, è pronto a vivere la 18esima edizione della Coppa Italia Aon.

Dal 21 al 24 luglio, sul rettangolo di sabbia della Beach Arena, dalla capienza di più di 1200 spettatori, incastonata nel suggestivo Bell’Italia Village di Lignano Sabbiadoro (Ud), quattordici squadre della Serie Aon si giocheranno la coccarda tricolore. Sette partite al giorno, sei finali, da giovedì a domenica, con gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali, ventisette gare all’insegna del miglior Beach Soccer Lnd. La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202).

Grazie all’accordo triennale tra il Dipartimento Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti, l’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro insieme allo storico promotore locale Acsd Sabbia d’Oro, con il contributo della Regione Fvg turismo e sport, la Lignano Sabbiadoro Gestioni e la Bella Italia Efa Village che ospita l’evento, la rinomata località turistica del Friuli Venezia Giulia per la prima volta organizza la Coppa Italia dopo le finali del 2021. Due trofei di fila per una location che ha scritto la storia del Beach Soccer Ufficiale.

L’evento è stato presentato quest’oggi (20 luglio) Salone di Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro. Hanno partecipato il Coordinatore del Dipartimento Bs Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini, Il vice presidente del Cr Lnd Friuli Venezia Giulia Fabrizio Chiarvesio, l’assessore allo sport di Lignano Giovanni Iermano, l’assessore al turismo Massimo Brini e il presidente dell’Acsd Sabbiadoro Ernestino Glerean. Nel corso della conferenza sono intervenuti la responsabile commerciale del “Bella Italia Efa Village” Eloisa Bortolan e il fondatore di Sport21 Italia Onlus Sergio Silvestre. Nell’occasione sono stati consegnati dei riconoscimenti speciali agli ex beachers della Coil Lignano e della nazionale Germano Fabro e Thomas Buso.

Le dichiarazioni

Desini ha aperto e chiuso la conferenza stampa: “Con grande piacere siamo tornati in una delle location storiche per il beach soccer. L’anno scorso qui si sono giocate le finali scudetto tra le più belle in assoluto, ed ora, su questa sabbia color oro, assegneremo un altro importante trofeo: la Coppa Italia. A Lignano – ha aggiunto il Coordinatore del Dipartimento Lnd – rivolgo i miei complimenti a 360° per professionalità, puntualità e ospitalità. Un’ organizzazione impeccabile e un elemento in più: la programmazione. Insieme a Cirò Marina, Lignano condivide il grande merito di aver scelto un piano pluriennale che, ne sono certo, regalerà grandi risultati. Grazie agli sponsor, alle autorità e a tutti coloro che lavorano per la riuscita di un evento unico nel suo genere, capace di regalare davvero grandi emozioni. Domani si inizia, appuntamento in beach arena e buon spettacolo a tutti”.

Soddisfatto anche Fabrizio Chiarvesio: “Mi unisco ai ringraziamenti rivolti a tutto lo staff e porto i saluti del presidente Canciani. Come Comitato Regionale siamo orgogliosi e felici per la scelta di Roberto Desini di riportare iI grande beach soccer sulla spiaggia di Lignano. Vogliano fare sempre meglio e lo faremo insieme alla nuova amministrazione comunale che ha già dimostrato una grande attenzione nei confronti di questo sport. Portare più di 6000 spettatori in un’arena estiva non è cosa di poco conto ed anzi, significa molto per il movimento, il territorio, la socialità ed il turismo”.

Parole che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di Giovanni Iermano: “Prima di tutto porto il saluto del sindaco Laura Giorgi e ringrazio ogni singola persona che, da dietro le quinte, ha permesso di realizzare questo evento. Crediamo molto in questa manifestazione che regalerà a Lignano, il luogo della vacanza sportiva per eccellenza, quattro giorni di spettacolo e visibilità. Lo sport unito al turismo è un settore nel quale investiamo molto, da sempre, e siamo pronti a candidarci tra i principali punti di riferimento di questa discplina”.

Il Beach Soccer non è solo agonismo ma anche socialità e inclusione, un aspetto sottolineato da Sergio Silvestre: “Per noi è stato amore a prima vista già dalla scorsa stagione e ringrazio la Lnd per aver accettato la sfida di includere la disabilità nel circuito di questa disciplina e per aver dato il patrocinio al primo trofeo special. E’ stata un’esperienza profonda e bella. I ragazzi si sono divertiti molto. C’è voglia di promuovere questo sport con la Lnd, anche su altri territori”.

Coppa Italia 2022, perfezionato il restyling della formula

Arricchita la formula vincente e convincente del 2021 con le squadre partecipanti che sono state divise in due fasce secondo il piazzamento della Coppa 2021, e in modo residuale sulla classifica della scorsa Serie A. Novità: Nel tabellone principale dei quarti di finale saranno inserite le vincenti degli ottavi insieme alla miglior perdente.

Seconda innovazione: la 2^ e 3^ perdente dei quarti si giocheranno direttamente in semifinale la 13^ e 14^ posizione. Terza news: Le finali saranno sei, quattro del tabellone principale.

Il calendario delle partite

Prima giornata, ottavi di finale: domani (21 luglio)

Gara 1: Canalicchio Catania-ADJ Nettuno (alle 11)

Gara 2: Farmaè Viareggio-Vastese (alle 12,15)

Gara 3: Alsa Lab Napoli-Adriatica Immobiliare Cagliari (alle 13,30)

Gara 4: Terracina-Bologna (alle 14,45)

Gara 5: Happy Car Sambenedettese-Genova (alle 17,15)

Gara 6: Pisa-Seatram Chiavari (alle 16)

Gara 7: Catania-Ecosistem Lamezia (alle 18,30)