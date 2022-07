Farmaè Viareggio travolge la Vastese e conquista i quarti di finale di Coppa

Parata di stelle al Beach Stadium di Lignano sulla spiaggia del Bell’Italia Efa Village dove si è celebrata la prima giornata di gare della Coppa Italia Aon 2022 di beach soccer. I migliori interpreti di questa disciplina, provenienti da ogni parte del globo hanno dato vita alle gare valide per gli ottavi di finale della competizione ufficiale targata Figc-Lega Nazionale Dilettanti. Inevitabilmente sono passate tutte le favorite anche se ci sono stati alcuni momenti in cui il vento avrebbe potuto girare.

Ai quarti si affronteranno Terracina-Alsa Lab Napoli, Happy Car Samb-Farmaè Viareggio, Pisa-Adk Nettuno e Catania-Adriatica Immobiliare Cagliari. Il quarto più blasonato è quello tra marchigiani e toscani che s’incontrano per la 24esima volta con la Samb che ha vinto gli ultimi tre precedenti (due all’extra time). Sulla sabbia due squadre che insieme hanno alzato al cielo quattro Coppe Italia, equamente divise, ed hanno giocato ben cinque finali.

Per l’undicesima volta consecutiva il Farmaè Viareggio entra tra le prime otto di Coppa lasciando poco o nulla alla Vastese. Per Santini un’occasione per aumentare il minutaggio dei giovani che stanno crescendo a vista d’occhio ed hanno inciso nell’11-2 con cui i toscani hanno annichilito la Vastese. Nel Viareggio Remedi si è concesso una bella tripletta, due reti ciascuno per gli esperti Ze Lucas, Genovali e Alisson. La notizia della giornata è il primo gol tra i “grandi” del giovane canterano viareggino Ksioua.