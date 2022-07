Rally Città di Lucca, l’appello di un lettore dopo gli incendi: “Spostate l’evento, evitiamo altre tragedie”

Manca sempre meno alla 57esima Coppa Città di Lucca che, dopo ben due anni di stop, venerdì 29 e sabato 30 luglio tornerà a far tremare i motori alla storica partenza davanti al Caffè delle Mura.

Eppure, nonostante il fermento sia alle stelle, c’è anche chi – considerando gli ultimi tristi avvenimenti avvenuti a Massarosa e nelle zone limitrofe – chiede che l‘evento venga posticipato.

E’ un vero e proprio appello, infatti, quello che arriva da un nostro lettore: “Il perdurare della situazione climatica per evitare possibili incendi dovuti sia da parte di spettatori, sia da parte di auto che uscendo di strada con marmitte, motori o freni caldi – ci scrive – potrebbero innescare un incendio come purtroppo è avvenuto con la morte dei due piloti alcuni anni fa, nella stessa gara. Meglio prevenire che curare, spostare l’evento è una decisione da prendere in considerazione”.

A preoccupare il lettore, sicuramente le zone boschive che faranno da scenario alle gare speciali: Pizzorne, Boveglio ma anche le strade di Bagni di Lucca.

Quello che si prospetta la prossima settimana sarà un confronto di grandi contenuti al quale hanno già aderito alcuni tra i più rappresentativi piloti della regione. Un appeal, quello della Coppa città di Lucca, che anche quest’anno sta confermando grande interesse al di fuori dei confini toscani. Chissà, però, che l’appello non venga davvero accolto dagli organizzatori della gara: non sarebbe la prima volta che Lucca fa un passo indietro in rispetto di eventi dolorosi.